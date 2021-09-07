Долина раздора: политолог Бабич оценил перспективы партизанской войны в Панджшере

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Радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявило, что установило полный контроль над территорией Афганистана — пал административный центр ранее неподвластной провинции Панджшер.

Тем не менее силы сопротивления не намерены сдаваться. Моджахеды заявили, что уходят в горы, откуда будут вести партизанскую войну. И действительно, боевые действия в регионе еще не закончены, а значит, утверждать о единоличном управлении в регионе пока рано.

Политический обозреватель и независимый эксперт Дмитрий Бабич в эксклюзивном комментарии для международной редакции ФАН оценил перспективы антиталибских сил в Панджшере и объяснил факторы, которые привели Афганистан к глубокому кризису.

Абсолютный контроль

Накануне террористическое движение объявило, что последний оплот сил сопротивления был взят под контроль, а война в Исламской республике закончена.

«Панджшер — часть нашего народа, причем как мирные жители, так и его бойцы. Мы вместе будем строить общее будущее Афганистана», — сообщил представитель радикалов Забихулла Муджахид.

В административном центре непокорной провинции, городе Базарак, флаг «Талибана» был поднят на флагшток возле административного здания.

Earlier this morning, in the provincial centre of #PANJSHIR, Taliban raised their flag after completely clearing the province. The battle for Panjshir is officially over. pic.twitter.com/ypjXjh0spv — Sangar | سنګر پیکار (@paykhar) September 6, 2021

Ресурсы террористической группировки опубликовали фотографии и видеозаписи захваченных объектов, важных как с идеологической точки зрения, так и с военной. Боевики захватили стадион, который служил вертолетной площадкой для антиталибских сил. В распоряжение радикального движения перешли вертолеты UH-60A и MD-530F.

Также под контроль был взят мавзолей Ахмада Шаха Масуда — легендарного полевого командира, лидера «Северного альянса» и отца нынешнего предводителя сопротивления Ахмада Масуда-младшего.

The Taliban have taken control of the Panjshir Lion mausoleum of Ahmad Shah Massoud. Located near the capital of Panjshir. pic.twitter.com/alQTRBhEpe — MelvinB???? (@MelvinBGlobal) September 6, 2021

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в Национальном фронте сопротивления (НФС) сообщило, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, ранее объявивший себя главой государства, бежал в Таджикистан. Однако данное утверждение было опровергнуто посольством Исламской республики в Душанбе.

Кроме того, пресс-секретарь НФС Фахим Дашти погиб в ходе боестолкновений в Панджшере.

I was in a TV interview with Fahim Dashty last week. He said the NRF is in a win-win situation. If they win against terrorism it’s win if not they will leave this earth trying & he saw that as a win too.



I am heartbroken to hear we lost him today. A true martyr died for freedom pic.twitter.com/1hJJhMQV61 — Homira (@TheHomira) September 5, 2021

Однозначности пока нет?

Несмотря на видимые успехи террористического движения, силы сопротивления опровергли захват непокорной провинции радикальными исламистами.

«Заявление «Талибана» об оккупации Панджшера ложно. Силы НФС присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить бой. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против «Талибана» и его союзников будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — сообщается в заявлении НФС.

Ахмад Масуд-младший призвал к национальному восстанию против группировки. По его словам, в результате нападений талибов за последние дни погибло рекордное число людей из сил сопротивления, включая членов его собственной семьи. Он обвинил новые власти в использовании иностранных бойцов и сказал, что под руководством радикалов страна будет изолирована от цивилизованного мира.

#تازه

احمد مسعود مردم سراسر افغانستان را به قیام ملی در برابر طالبان فراخواند. مسعود در پیامی گفته است که می‌ایستد و مبارزه می‌کند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/AotGc4NrTo — Aamaj News (@AamajN) September 6, 2021

Как отметил представитель НФС Али Назари, войти в Панджшер не означает победить, поэтому моджахеды ушли в горы, откуда начнут партизанскую войну.

Источник ТАСС сообщил, что в северной части провинции продолжаются ожесточенные бои. По его сведениям, из-за напряженной обстановки в Панджшерском ущелье и непрекращающихся обстрелов со стороны талибов большая часть жителей региона покинула свои дома и ушла высоко в горы.

Intensive clashes continue between resistance forces, Taliban in Panjshir#StandWithPanjsher pic.twitter.com/1wKyR8p55L — ebrahim mehtari (@EbrahimMehtari) September 7, 2021

Помимо прочего, уже второй день подряд в ряде городов Афганистана проходят акции в поддержку ополченцев. Их участники также выступили с осуждением Пакистана, который, по их мнению, вмешивается во внутренние дела страны и поддерживает «Талибан».

Известно, что около 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле, размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги. Боевики радикального движения начали стрелять в воздух для разгона протестующих.

The Taliban fire shots into the air to disperse crowds, mostly women, who had gathered for an anti-Pakistan rally in the capital, the latest protest since the hardline Islamist movement swept to power last month https://t.co/zSuLryWzaM pic.twitter.com/pCuqm1kCRD — AFP News Agency (@AFP) September 7, 2021

Вышли в тираж

Политолог Дмитрий Бабич в эксклюзивном комментарии для международной редакции ФАН отметил, что в республике будет сохраняться определенная напряженность, поскольку далеко не всем нравится режим талибов. По его мнению, будут формироваться очаги сопротивления, однако их мощь едва ли можно будет сопоставить с влиянием сил моджахедов более 20 лет назад.

«Если говорить о негативных сторонах [американского присутствия в Афганистане], то за эти годы, очевидно, «атрофировались мышцы» у этого таджикско-узбекского сопротивления, которое существовало в 90-е годы и не давало талибам полностью овладеть страной», — сказал собеседник ФАН.

The father gave his all, a lifetime of service & martyred 20 years ago. So proud of @AhmadMassoud01 - the new lion of #Panjshir. Sure that your father is watching from above, proud of the leader you have become & for fighting for freedom #Afghanistan. #Panjshir has NOT fallen. pic.twitter.com/kAHuhxBR40 — Ioannis Koskinas (@Gianni_in_Kabul) September 6, 2021

Эксперт напомнил, что, когда в 2001 году войска США вторглись на территорию Афганистана, «Северный альянс» — объединение этнических меньшинств — продолжал удерживать территорию на севере страны, в том числе город Мазари-Шариф. Очевидно, повстанцам помогали извне, доставляя форму, оружие и необходимые для выживания продукты.

Тем не менее, подчеркнул Бабич, тогда моджахеды держались сами. Однако за 20 лет, когда фактически с «Талибаном» воевали иностранцы, у преимущественно таджикского альянса произошло падение волевого духа.

«Мы увидели, как бравый генерал [Абдул-Рашид] Дустум, которого теперь уже называют маршалом, обрюзг и увешан какими-то неподобающими военному дурацкими украшениями типа аксельбантов. Видно, что это уже не боевой лидер, а какой-то вышедший в тираж старик», — отметил эксперт.

В этой связи собеседник ФАН сомневается в эффективности партизанской войны, которую в нынешних условиях может навязать НФС с ее предводителями Масудом-младшим и Салехом.

????️Commander Hasib Panjshiri: "I am standing at the entry gate of #PanjshirValley. Until Taliban has not pass over my dead body, they can't take Panjshir, do not doubt this. Now I am talking to you, it means that I am alive and Panjshir is standing on its feet."#AhmadMassoud #NRF pic.twitter.com/6RvUS0CNfG — NATIONAL RESISTANCE FRONT????️ (@NRFmojahed) September 3, 2021

По мнению эксперта, талибы понимают только жесткую военную силу, а уличные шествия женщин, протестные акции и голодовки не могут ни напугать, ни удивить радикалов. За долгие годы Афганистан уже привык к несправедливым смертям от бомб, ракет и современного западного оружия, уверен Бабич.

Как отмечает политический обозреватель, сейчас многие взывают к памяти образа бравых таджикских и узбекских лидеров «Северного альянса», который активно противостоял «Талибану», однако повстанцы растеряли свою силу и уже не могут по-настоящему сопротивляться. В этом заключается одна из негативных сторон присутствия контингента США в Афганистане, полагает эксперт.

Taliban forces fired shots at protests in Kabul, reportedly arresting women and journalists.



Women were protesting for their rights and participation in the government, others protested Pakistan's alleged support of the Taliban: "Afghan women want their country to be free." pic.twitter.com/3Vn11D49oH — AJ+ (@ajplus) September 7, 2021

Между гордой смертью и эмиграцией

На фоне новостей о том, что талибы захватывают ключевые объекты в провинции Панджшер, а западные державы не собираются оказывать действенной помощи НФС, возникает вопрос о судьбе лидеров сопротивления после установления абсолютного контроля радикалов над страной.

По мнению Дмитрия Бабича, наиболее вероятным сценарием для руководителей нынешних повстанцев станет эмиграция — этот путь уже избрали некоторые видные политические деятели, включая экс-президента Ашрафа Гани.

«Мы видели, как Дустум и его союзник совершенно спокойно сбежали за границу, в Узбекистан. До этого Дустум, как мы знаем, много лет отсутствовал в Афганистане… Для этих людей эмиграция не является страшным предательством. Не думаю, что сын Масуда так уж боится эмиграции, тем более что за границей его на какое-то время примут как героя», — сказал собеседник ФАН.

A group of Afghan leaders (from among the former), including Marshal Abdul Rashid Dostum, formed a united "front" to negotiate with the Taliban "about the future of Afghanistan." pic.twitter.com/JHh6uObDBG — syrseal (@syrseal44) August 30, 2021

При этом политический обозреватель призвал не осуждать решение афганских руководителей покинуть страну, поскольку каждый человек имеет право бороться за сохранность своей жизни. По словам эксперта, люди, которые считают, что известные лидеры должны героически умереть, но ни в коем случае не бежать из страны, сами не совершали никаких подвигов.

Тем не менее, полагает Бабич, некоторые представители сил сопротивления все же останутся. Среди них — военные низкого ранга, у которых нет «международной харизмы» и которым не к кому выехать за границу.

Упорство либералов

По словам собеседника ФАН, важно извлечь правильные выводы из происходящей в Афганистане ситуации — прежде всего это касается Запада и российских либералов. В качестве неудачного примера аналитики исторических процессов в южноазиатском государстве он привел статью профессора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексея Портанского.

В публикации говорится о том, что, если бы Афганистан вовремя стал британской колонией, то сейчас ситуация в этой стране не была бы столь безнадежной. По мнению Бабича, принцип, согласно которому Запад — это всегда хорошо, а Восток — исключительно плохо, не является логичным.

«Пора бы уже и Портанскому заметить, что у Запада, у Европы бывают потемнения — и в XIX, и в XX веках. [Это происходит], когда умами там завладевают примитивные и тоталитарные идеологии. Не религия — как массовое движение религия на Западе фактически умерла, — а идеология. Мы помним и нацизм, и коммунизм, который не в России появился. Сейчас новой формой затемнения стал неолиберализм, или… ультралиберализм — то есть либерализм, доведенный до абсурда. Именно эта идеология потерпела поражение в Афганистане», — отметил политолог.

Liberalism And Afghanistan Failed Each Otherhttps://t.co/acDu69e0xZ — The Federalist (@FDRLST) August 19, 2021

Дмитрий Бабич считает, что связывать напряженную ситуацию в современном Афганистане с периодами колониальной зависимости прошлого глупо. Он напомнил, что при последнем короле Мухаммаде Заир-шахе государство динамично развивалось и шло в направлении совмещения исламских ценностей с европейским образом жизни — по примеру советских республик Средней Азии и продвинутых стран исламского мира (Пакистан, Малайзия, Сингапур и др.). Однако из-за вмешательства европейских тоталитарных сил — сначала коммунистической идеологии, а затем ультралиберальной — Афганистан сошел с правильного пути, уверен собеседник ФАН.

Усталость от навязанной жизни

Согласно версии политического обозревателя, правительственные формирования потерпели фиаско не потому, что население приветствовало успехи талибов, а из-за того, что афганцы чувствовали себя далекими от западных сил, пытавшихся реформировать Исламскую республику, и не стали воевать за их идеологию.

«Пойдет ли против талибов таджикский местный национализм? Хазарейский местный национализм? Даже если пойдет, возникают вопросы: насколько это хорошо и кому это нужно? В принципе всем нам хотелось бы увидеть в Афганистане прекращение насилия и выход на более-менее разумное существование», — сказал Бабич.

Он также обратил внимание, что ни Россия, ни Запад не торопятся разорвать контакты с радикальным движением и ждут выполнения обещаний со стороны новых властей. В данном контексте все зависит от того, насколько высшие лидеры «Талибана» смогут заставить своих полевых командиров соблюдать правила милосердия, свойственные как христианству, так и исламу.

Perspectives: "Though our media saw the conflict as an East-West confrontation between good and evil, in reality, it involved players other than the two Great Powers" - Alain Gresh comments https://t.co/zdPA6r1VFq — The New Arab (@The_NewArab) September 6, 2021

Армия в соцсетях

Запутанная ситуация в Афганистане во многом объясняется форсированием событий со стороны представителей «Талибана», которые нередко объявляли о своих успехах еще до фактического захвата определенных районов. В частности, сообщения проталибских СМИ о полном контроле провинции Панджшер поступали еще несколько дней назад, однако в действительности точка в противостоянии с НФС так и не поставлена.

Дмитрий Бабич, комментируя тактические ходы сторонников радикального движения в соцсетях и СМИ, подчеркнул, что любая армия любит заявлять о неизбежности своей победы или невозможности сопротивления со стороны соперника. По мнению эксперта, это вписывается в нормальный порядок вещей, наблюдалось в прошлом и даже предотвращало кровопролитие.

«Мне кажется, довольно жестоко и цинично действовал Запад, который своих людей в основном эвакуировал из Афганистана, а Ахмада Масуда и других призывает драться до последнего… Если вы (Запад — прим. ред.) против талибов, так деритесь сами вместе с вашими союзниками. А так получается нечестно», — сказал он.

Политолог рассказал, что в Афганистане существует определенная традиция: если какая-либо группировка обладает подавляющим преимуществом, то оппоненты сдаются ей без боя. В этой связи тактика талибов состоит в том, чтобы как можно больше преувеличить свое преимущество, чтобы избежать боевых действий.

Facebook no, Twitter yes: which tech firms let the Taliban post? Social networks struggled to cope with the renewed attention brought to the organisation – and its presence on their platforms.https://t.co/eOUsWtRvTn — Emily Turrettini (@textually) August 19, 2021

Таким образом, можно констатировать, что таджикско-узбекский альянс сопротивления на севере страны ослаб и уже несопоставим по своей мощи с той, которую он демонстрировал 20 лет назад. В настоящее время НФС лишен реальной поддержки со стороны Запада и едва ли может на равных бороться с «Талибаном».

Очевидно, многим афганцам неприятна власть радикальных исламистов, однако, выбирая из двух зол между прозападным марионеточным правительством и талибами, местные жители предпочли второе — менее чуждое для них и более естественное. В любом случае, чтобы завоевать доверие как в своей стране, так и за рубежом, «Талибану» еще предстоит проделать большую работу.

1 Организация запрещена на территории РФ.