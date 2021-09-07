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Соловьев обвинил Гудкова, защищающего из Киева экстремистов, в подлости
Общество
Соловьев обвинил Гудкова, защищающего из Киева экстремистов, в подлости
instagram.com  /  @d_gudkov

Сбежавший в Киев мажор пытается отработать деньги Запада, оправдывая в интернете Наримана Джеляла, которого именует «политзаключенным». Об этом ФАН рассказал крымский общественный деятель Иван Соловьев, комментируя высказывания Дмитрия Гудкова о задержании в Крыму провокатора, повредившего газовую трубу военной части.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев уверен: задержания на территории Крыма проведены вполне законно.

«Так называемый «Меджлис крымскотатарского народа»1 (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) — загибающаяся организация, которую финансово поддерживают Турция и другие недоброжелатели, пытающиеся «укусить» нашу страну за возвращение в свой состав Крыма. Им надо как-то напоминать о себе. Чтобы напакостить России, они нашли очередного глупца. Без наличия оперативных данных и доказательств подозреваемого бы не задержали. Ему не подкидывали экстремистскую литературу или оружие, он произвел активные действия, направленные на повреждение сетей снабжения. Сделали преступники это, скорее всего, для отчетности перед спонсорами», — сказал юрист.

Эксперт подчеркнул, что крымские правоохранители на законных основаниях задержали правонарушителя. Он добавил, что позже следствие установит подробности событий и степень вины злоумышленника, будет проведена экспертиза на вменяемость задержанного. Соловьев заметил, что несчастный молодой человек — идеологически обработанный неудачник, к таким его «покровители» относятся как к мусору, для них он — расходный материал, «пушечное мясо».

«В свете всего этого публикации Гудкова выглядят особенно подло. Этот мальчик-мажор, за свою жизнь не сделавший ничего полезного и не работавший ни одного дня, заблаговременно убежал в Киев. Этот «революционер» уже два месяца делает там маникюр и педикюр, попутно пытаясь заработать деньги на чужой глупости. Ему нужно напомнить о себе, чтобы отработать подачки Запада. Он относится к людям-однодневкам, попытки которых прославиться так же убоги и жалки, как они сами», — заявил крымский политик.

По мнению юриста, Роскомнадзор должен обратить внимание на мессенджеры Дмитрия Гудкова, в которых он упоминает экстремистскую организацию, нарушая статью 13.15 КоАП Российской Федерации. Его страницы должны быть заблокированы, а сам он должен быть оштрафован.

«Вопрос снабжения водой и энергоресурсами в Крыму стоит остро. Для крымчан ввиду блокады со стороны Украины и попыток различных диверсий, организуемых нашими оппонентами, эта тема болезненна. Враги России постоянно пытаются нанести нам удар там, где это будет наиболее чувствительно. Поэтому западные службы, работающие против России, ищут провокаторов, через которых можно вносить какой-либо раскол и сеять разобщенность между нациями», — добавил собеседник ФАН.

Иван Соловьев подчеркнул, что крымские татары — трудолюбивый, честный народ, который живет и трудится на благо себе, своим близким и стране и дружит со своими соседями независимо от национальности.

Ранее ФАН рассказал, как Чичваркин из Киева подставил Навального.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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соловьев меджлис гудков
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