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«Талибан» намерен объявить новый состав Правительства Афганистана 7 сентября

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 17:29
Политика
«Талибан» намерен объявить новый состав Правительства Афганистана 7 сентября
Global Look Press  /  PPI/Keystone Press Agency

Кабул, 7 сентября. Состав Правительства Афганистана станет известен 7 сентября. Об этом сообщил представитель «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России).

Его объявят на пресс-конференции, подчеркнули талибы. По информации движения, новый орган уже сформирован.

Ранее Москва получила приглашение от «Талибана» на церемонию представления нового Правительства Афганистана. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на МИД. По словам директора Второго департамента Азии внешнеполитического ведомства Замира Кабулова, российский посол в Афганистане намерен посетить мероприятие.

Также талибы огласили условия открытия границ Афганистана. Для этого движение должно сформировать новое правительство, а аэропорт Кабула — начать свою работу. На сегодняшний день «Талибан» контролирует все крупные города страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан правительство талибан
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