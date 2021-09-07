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«Талибан» рассчитывает, что мировое сообщество окажет помощь Афганистану

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 18:20
Весь мир
«Талибан» рассчитывает, что мировое сообщество окажет помощь Афганистану
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 7 сентября. Командование движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) после объявления состава нового правительства Афганистана заявило, что рассчитывает на оказание международной помощи республике.

По словам представителя талибов, сейчас страна нуждается в поддержке со стороны мирового сообщества.

«Мы ожидаем, что мир прекратит вражду с Афганистаном и протянет руку помощи афганскому народу», — заявили в группировке.

По словам талибов, есть некие внешние силы, которые желают посеять хаос внутри Афганистана — именно они стоят за акциями протеста, которые второй день продолжаются на территории республики.

«За демонстрациями стоят иностранные силы, и мы не допустим распространения хаоса в Афганистане»», — утверждает представитель группировки.

Высказались в «Талибане» и относительно дальнейших связей с США: по словам представителя движения, талибы намерены строить «хорошие отношения» с Вашингтоном.

Вечером 7 сентября талибы объявили новый состав правительства Афганистана. В него вошли:

  • Глава правительства — Мухаммад Хасан Ахунд;
  • Вице-премьер — Абдул Гани Барадар;
  • Второй вице-премьер — Абдул Салам Ханафи;
  • Глава МИД — Амир Хан Мутаки;
  • Глава Минобороны — Мухаммад Якуб;
  • Глава МВД — Сираджуддин Хаккани;
  • Глава Минфина — Хидаятулла Бадри;
  • Глава Управления национальной разведки — Абдул Хак Васик;
  • Глава Центробанка — Мухаммад Идрис;
  • Глава Минэкономики — Мухаммад Ханиф;
  • Глава Минобразования — Шейх Аллах Мунир;
  • Глава Министерства культуры и информации — Забихулла Муджахид;
  • Командующий армией — Мавлави Фасих ад-Дин.

Руководство движения подчеркнуло, что текущий состав правительства является временным. В группировке отметили, что намерены стремиться к вовлеченности всех слоев населения Афганистана при формировании следующего кабмина.

Смена курса

Дискуссия о формировании нового правительства Афганистана началась после того, как в середине августа радикальное движение «Талибан» пришло к власти в стране, взяв без боя Кабул — последний на тот момент ключевой административный центр, остававшийся неподконтрольным группировке. В тот же день было объявлено о падении властей республики, а президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и бежал за рубеж, в Объединенные Арабские Эмираты.

На протяжении трех недель талибы анонсировали скорое объявление нового состава правительства. При этом представители движения заявляли, что оно станет первым за 40 лет, которому будет подчиняться весь Афганистан.

И хотя изначально планировалось, что кабмин будет сформирован к началу сентября, процесс его создания затянулся. Подвижки произошли лишь после того, как талибы объявили о взятии под свой контроль последней афганской провинции — Панджшера. В этом регионе сразу после прихода радикалов к власти сформировалось народное сопротивление под командованием Ахмада Масуда-младшего, к которому также примкнул бывший вице-президент Амрулла Салех. 6 сентября «Талибан» сообщил, что сломил ополчение, а Панджшерская долина перешла под контроль группировки. Между тем силы сопротивления заявляют, что готовы к партизанской войне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан правительство талибан
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