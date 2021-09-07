Акция «Хвостатый друг» в помощь бездомным животным стартовала в Кирове

Киров, 7 сентября. Акция «Хвостатый друг», которая направлена на помощь бездомным животным в приютах, началась в Октябрьском районе Кирова.

Жители города, которые неравнодушны к судьбе животных без дома, могут принять участие в акции «Хвостатый друг». Для этого необходимо обратиться в центр активности, который расположен на Преображенской улице в Кирове. Горожане смогут пожертвовать четвероногим друзьям корм, крупы, витамины.

Также специалисты готовы принять переноски, посуду для кормления и игрушки. Неравнодушные жители могут принести в качестве помощи лекарственные препараты и бинты, сообщает информационный портал «Первоисточник». Принять участие в мероприятии приглашают всех желающих. Акция завершится 25 сентября. Дополнительные сведения о проведении можно узнать по номеру 8-912-734-36-07.

Альпинисты из Кузбасса ранее спасли собаку, застрявшую на отвесной скале. Пса, который не мог самостоятельно спуститься вниз, заметили очевидцы.