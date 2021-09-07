Принцесса Диана в детстве дала принцу Уильяму ценный совет о любви

Лондон, 7 сентября. Пока все продолжают обсуждать скандальное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали популярной американской телеведущей Опре Уинфри, авторы журнала Elle вспомнили одну историю, касающуюся матери Гарри и Уильяма, — принцессы Дианы.

Всего за несколько дней перед роковой автокатастрофой Диана дала своему старшему сыну Уильяму совет о любви. Леди Ди и принц Чарльз расстались в начале 1990-х годов, но официальный развод получили лишь в 1996 году. После этого Диана Спенсер выступила перед журналистами BBC, рассказав всю правду о браке с принцем. Мир узнал о том, как на нее давили в Букингемском дворце и о романе Чарльза с другой женщиной.

Помимо грязного белья, были в интервью и трогательные моменты. Тогда на фоне громких новостей их упустили из виду, но сейчас, когда прошло столько лет, дети выросли, о них можно вспомнить. Гарри и Уильям наверняка пересмотрели интервью и были тронуты. И не зря. Такое ощущение, что Диана специально приберегала их для своих сыновей. Она помогала им пережить разрыв родителей: ей пришлось рассказывать маленьким Гарри и Уильяму, что происходит. Старшему сыну она приготовила особенный совет.

«По дороге в школу я однажды сказала Уильяму: если ты найдешь кого-то, кого полюбишь, то должен держаться за него и заботиться. И если тебе посчастливилось найти кого-то, кто любит тебя, то ты должен его защитить», — рассказала она тогда, подчеркнув, что ее это правило не коснулось.

В том самом интервью принцесса Диана также пояснила, что, несмотря на десятилетний возраст Уильяма, он воспринял расставание с его отцом адекватно.

«Уильям спросил меня, что происходит, могу ли я ответить на его вопросы, что я и сделала», — рассказывала Диана.

Первый вопрос, который задал сын матери, касался причины разрыва отношений родителей. Диана ответила, что их отношения превратились в любовный треугольник, ей было там некомфортно. При этом, по ее словам, давление СМИ казалось невозможным, она решила закончить с этим. Волею судеб до ее смерти оставался всего год. Она провела его с сыновьями. Ее трагический уход стал еще более душераздирающим, потому что она не знала до конца, как разрыв с Чарльзом повлияет на сыновей и их дальнейшую жизнь.

Сегодня супруга Уильяма Кейт Миддлтон, подарившая ему троих замечательных детей, по-прежнему носит обручальное кольцо Дианы. Можно сказать, что принц воспринял совет мамы серьезно. После свадьбы в 2011 году Кембриджские стали одной из самых преданных королевских пар. Они завоевали сердца британской и мировой общественности, а также с достоинством выдерживают любую критику в их адрес.

Ранее сотрудник принцессы Дианы раскрыл ее отношения с Доди аль-Файедом.