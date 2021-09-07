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США совместно с Евросоюзом рассчитывают создать в Афганистане «управляемый хаос»
Общество
США совместно с Евросоюзом рассчитывают создать в Афганистане «управляемый хаос»
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Американские стратеги изначально понимали, что вывод военного контингента США и их союзников из Афганистана вкупе с банковской блокадой финансовых средств государства спровоцируют хаос и гуманитарную катастрофу. О том, что все это выгодно Западу, ФАН рассказал политолог Алексей Мухин, комментируя заявление Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, что в Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно необходимых товаров.

Директор Центра политической информации, политолог и публицист Алексей Мухин считает, что «ставка» на гуманитарную катастрофу в Афганистане Вашингтоном и Брюсселем была сделана изначально.

«Ничего удивительного в сложившейся ситуации нет. Все это стоило предполагать после заморозки активов — денежных средств государства Афганистан — со стороны Международного валютного фонда и американских банков. Эта угроза появилась сразу же, как только Вашингтон заявил о том, что выводит войска из Афганистана», — пояснил директор Центра политической информации.

Политолог высказал мнение, что США и Евросоюз надеются, что Россия, Китай и Пакистан помогут жителям Афганистана и спасут людей от голодной смерти. Американцы хотят, чтобы русские взяли себе на баланс, хотя бы на время, целую страну. По словам Мухина, Вашингтон и Брюссель рассчитывают глубоко вовлечь в «афганский узел» Россию и упомянутые страны, а затем с помощью так называемого управляемого хаоса серьезно отвлечь их ресурсы от гибридной войны с западным миром.

Ранее ФАН рассказал о сезонных проблемах Литвы, которые легко можно было бы решить в партнерстве с Россией.

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