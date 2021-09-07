Во Владимире прошли первые «Княгининские чтения»

Владимир, 7 сентября. Во Владимире, в Свято-Успенском Княгинином женском монастыре, прошла Первая научно-практическая конференция «Княгининские чтения», приуроченная к 800-летию Александра Невского. Представители русской православной церкви, ученые, историки и литературоведы обменялись мнениями о значении личности святого благоверного князя Александра Невского и его семьи для истории Российского государства, сообщают «Владимирские ведомости».

Первые чтения были посвящены еще одной памятной дате: 815-летию со дня памяти основательницы Княгинина монастыря — великой княгини Марии Шварновны, супруги великого князя Всеволода Большое Гнездо, бабушки Александра Невского, а также памяти других родных святого князя — супруги Александры (в иночестве Вассы) и дочери Евдокии.

«Имя Александра Невского стало символом не только России, но и всей русской цивилизации. Участники чтений — ведущие исторические и научные деятели — помогли жителям региона узнать еще больше о жизни князя, его служении народу. Нам нужно укреплять эту связь времен, бережно хранить и гордиться подвигами национальных героев, направлять на это все усилия в образовании. И, конечно, подобные мероприятия должны проводиться на регулярной основе», — уверен врио заместителя губернатора Григорий Вишневский.

После ряда выступлений на тему жития и подвигов князя Александра в рамках чтений состоялось открытие выставки владимирских художников. Было представлено около 20 работ, выполненных в разных жанрах, объединенных изображениями храмов и монастырей Владимирской области.

Ранее ФАН рассказывал о выставке археологических редкостей в Муроме. Там были представлены находки, обнаруженные во время реставрации усадьбы купцов Зворыкиных.