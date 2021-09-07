Мать одной из убитых в Киселевске школьниц не заметила пропажи дочери

Кемерово, 7 сентября. Двух девочек, пропавших в Киселевске накануне, нашли мертвыми. Мать одной из них даже не заметила, что десятилетняя дочь отсутствовала дома ночью.

Заявление о пропаже ребенка подали только родители второй девочки, она росла в благополучной семье. Ее одноклассницу воспитывала многодетная мама, которая бросила детей и жила на кредиты и материнский капитал, сообщил источник ФАН.

Раз в год ее заставляют оплачивать долги по коммунальным услугам через суд. Один из банков так и не смог добиться полной выплаты кредита, так как она активно пользуется привилегиями многодетной матери. В социальных сетях женщина публикует фотографии детей и читает блоги о ведении домашнего хозяйства.

По подозрению в убийстве школьниц задержали 41-летнего мужчину, который отсидел десять лет за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Он уже дал признательные показания.