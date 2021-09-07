Читатели Wirtualna Polska высмеяли переброску военных к границам России

Варшава, 7 сентября. Переброска армии к западным границам России демонстрирует нездоровые фантазии польских политиков и военного руководства. Такое мнение выразили жители Польши.

Обозреватели издания Wirtualna Polska в своем материале пишут, что минобороны Польши сообщило о размещении 12-й Щецинской механизированной дивизии на полигоне Нова-Демба в окрестностях города Тарнобжег. Количество сил, отправленных к восточным рубежам страны, составляет примерно 4000 человек и 1000 единиц техники.

Читатели портала высмеяли руководство военного ведомства за такое решение. Они с иронией заметили, что после такого маневра российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко точно отменят учения «Запад-2021».

«Сигнал для России… От новости о 4000 военных Путин будет смеяться еще три дня», — пишет Stefan.

Другие пользователи отметили, что отправленная на восток техника представляет из себя «металлолом», который может угрожать разве что выпуском в атмосферу «сотни тонн зловонных газов». Кроме того, комментаторы указывают, что польская армия не может сравниться с российской ни по каким параметрам.

«А вообще Россия не собирается нападать на Польшу, это нездоровые фантазии политиков правящей партии и ее председателя», — написал читатель P49.

Ранее сообщалось, что российско-белорусские учения «Запад-2021» вызвали панику в Польше. Также премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что в Москве и Минске написаны сценарии, которые угрожают независимости страны, передает RT.