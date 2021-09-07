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Налаживающиеся отношения Турции и ОАЭ могут пострадать из-за телесериала
Весь мир
Налаживающиеся отношения Турции и ОАЭ могут пострадать из-за телесериала
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 7 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может заблокировать показ одного из сериалов на местном телевидении, чтобы избежать срыва налаживающихся отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Канал TRT1 недавно выпустил трейлер очередного сезона многосерийного фильма Teskilat («Организация»). Съемки картины спонсируются Национальной разведывательной организацией Турции (MIT), а сюжет завязан на тайной борьбе ее сотрудников со структурами враждебного арабского государства, которое достаточно открыто олицетворяет ОАЭ — давнего регионального противника Анкары.

Многие из негативных персонажей также имеют реальные прообразы, в частности, одну из враждебных организаций возглавляет некий Зайед Фади. Пост, который он занимает, в действительности принадлежит бывшему палестинскому политику Мухаммаду Дахлану — советнику по безопасности наследного принца Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Анкара обвиняет Дахлана в причастности к организации неудавшегося государственного переворота против Эрдогана в 2016 году. Имя «злодея» также является отсылкой к министру иностранных дел Эмиратов Абдаллы бин Заида Аль Нахайяна и бывшего лидера палестинской партии ФАТХ Мухаммада Юсуфа Дахлана по прозвищу «Абу Фади». Помимо проблем с ОАЭ, в сериале также подняты вопросы конфронтации Турции с курдскими движениями в Сирии и Ираке.

Восстановление связей

Трейлер нового сезона многосерийной картины был представлен на фоне оттепели в отношениях между Анкарой и Абу-Даби. В конце августа главы двух государств впервые за многие годы провели телефонный разговор, а в начале того же месяца в турецкую столицу с историческим визитом прибыла делегация из ОАЭ во главе с советником по национальной безопасности страны Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном.

Ранее в этом году обе стороны выражали готовность к налаживанию отношений, что многие эксперты связывают со сменой правительства США — новый президент страны Джо Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, стремится сплотить союзные Вашингтону государства на Ближнем Востоке. Стабилизация отношений с аравийскими монархиями откроет для Турции, страдающей от кризиса, новые рынки, а также привлечет дополнительные инвестиции. Этот вопрос стал одной из главных тем в беседе Тахнуна бин Заида с турецким руководством.

Политические интересы Турции

Все это поможет Анкаре выйти из дипломатической блокады, которая возникла благодаря ее собственным попыткам продвигать идеи исламизации региональных правительств и поддержке идеологии террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), что многие страны региона восприняли с опасением. Обострение связей Турции и ОАЭ вылилось в непрямую конфронтацию в Ливии.

Еще одной причиной, подтолкнувшей Анкару к сотрудничеству, может быть желание повлиять на бежавшего с Абу-Даби турецкого криминального авторитета Седата Пекера. С мая в своем видеоблоге он начал раскрывать тайные связи правительства Эрдогана с бандитскими организациями, что вызвало резонанс среди населения республики. Однако вскоре после визита эмиратской делегации в Анкару блогер заявил, что под давлением властей ОАЭ прекращает публикацию подобных записей.

По этим причинам турецкое руководство может попытаться подавлять любую негативную риторику в отношении Эмиратов, несмотря на то, что ранее само активно демонизировало Абу-Даби в глазах общественности. Тем более что растущий, невзирая на кризис в отношениях, товарооборот в прошлом году превысил 8 млрд долларов. Дальнейшее укрепление связей, включая экономические, стало бы значительным подспорьем для терпящей бедствие финансовой системы страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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