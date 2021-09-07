Налаживающиеся отношения Турции и ОАЭ могут пострадать из-за телесериала

Анкара, 7 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может заблокировать показ одного из сериалов на местном телевидении, чтобы избежать срыва налаживающихся отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Канал TRT1 недавно выпустил трейлер очередного сезона многосерийного фильма Teskilat («Организация»). Съемки картины спонсируются Национальной разведывательной организацией Турции (MIT), а сюжет завязан на тайной борьбе ее сотрудников со структурами враждебного арабского государства, которое достаточно открыто олицетворяет ОАЭ — давнего регионального противника Анкары.

New season of Turkish TV series puts ties with UAE at risk | | AW https://t.co/Qhp7yyLGlg — BLOGDADY.COM (@GoogleTrendsNo1) September 6, 2021

Многие из негативных персонажей также имеют реальные прообразы, в частности, одну из враждебных организаций возглавляет некий Зайед Фади. Пост, который он занимает, в действительности принадлежит бывшему палестинскому политику Мухаммаду Дахлану — советнику по безопасности наследного принца Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Анкара обвиняет Дахлана в причастности к организации неудавшегося государственного переворота против Эрдогана в 2016 году. Имя «злодея» также является отсылкой к министру иностранных дел Эмиратов Абдаллы бин Заида Аль Нахайяна и бывшего лидера палестинской партии ФАТХ Мухаммада Юсуфа Дахлана по прозвищу «Абу Фади». Помимо проблем с ОАЭ, в сериале также подняты вопросы конфронтации Турции с курдскими движениями в Сирии и Ираке.

Восстановление связей

Трейлер нового сезона многосерийной картины был представлен на фоне оттепели в отношениях между Анкарой и Абу-Даби. В конце августа главы двух государств впервые за многие годы провели телефонный разговор, а в начале того же месяца в турецкую столицу с историческим визитом прибыла делегация из ОАЭ во главе с советником по национальной безопасности страны Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном.

A rare telephone call between the #UAE de facto ruler and Turkish President Recep Tayyip Erdogan late last month furnished yet another sign that ties between the two #Muslim countries are witnessing a major improvement following years of strain.https://t.co/hqyXFnX9FL — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 7, 2021

Ранее в этом году обе стороны выражали готовность к налаживанию отношений, что многие эксперты связывают со сменой правительства США — новый президент страны Джо Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, стремится сплотить союзные Вашингтону государства на Ближнем Востоке. Стабилизация отношений с аравийскими монархиями откроет для Турции, страдающей от кризиса, новые рынки, а также привлечет дополнительные инвестиции. Этот вопрос стал одной из главных тем в беседе Тахнуна бин Заида с турецким руководством.

Политические интересы Турции

Все это поможет Анкаре выйти из дипломатической блокады, которая возникла благодаря ее собственным попыткам продвигать идеи исламизации региональных правительств и поддержке идеологии террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), что многие страны региона восприняли с опасением. Обострение связей Турции и ОАЭ вылилось в непрямую конфронтацию в Ливии.

Еще одной причиной, подтолкнувшей Анкару к сотрудничеству, может быть желание повлиять на бежавшего с Абу-Даби турецкого криминального авторитета Седата Пекера. С мая в своем видеоблоге он начал раскрывать тайные связи правительства Эрдогана с бандитскими организациями, что вызвало резонанс среди населения республики. Однако вскоре после визита эмиратской делегации в Анкару блогер заявил, что под давлением властей ОАЭ прекращает публикацию подобных записей.

On June 12, Barzani traveled to Abu Dhabi. A day later, mobster Sedat Peker, who has been sheltering in the UAE, was hauled off by local police. Till then, Peker had been posting incriminating videos against TR government on YouTube. The videos stopped. https://t.co/lUcS4I0V1q — Amberin Zaman (@amberinzaman) September 1, 2021

По этим причинам турецкое руководство может попытаться подавлять любую негативную риторику в отношении Эмиратов, несмотря на то, что ранее само активно демонизировало Абу-Даби в глазах общественности. Тем более что растущий, невзирая на кризис в отношениях, товарооборот в прошлом году превысил 8 млрд долларов. Дальнейшее укрепление связей, включая экономические, стало бы значительным подспорьем для терпящей бедствие финансовой системы страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.