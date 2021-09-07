Герцоги Кембриджские пришли в ярость от нового фильма о Меган Маркл и принце Гарри

Лондон, 7 сентября. Принц Уильям и Кейт Миддлтон были в ужасе от фильма «Гарри и Меган: Побег из дворца», в котором рассказывается о событиях в королевской семье годичной давности.

На американском телеканале Lifetime вышел новый фильм о герцогах Сассекских. В картине показаны напряженные отношения в королевской семье. По сюжету правая рука герцогов Кембриджских презрительно относится к Меган Маркл и ссорит братьев Уильяма и Гарри. Все поняли, что прототипом этого персонажа стала Ханна Коберн-Логи.

В реальной жизни женщина работает секретарем Кейт Миддлтон, сопровождает ее на встречах и составляет рабочий график. В фильме Ханна изображена настоящим монстром, а старший сын принцессы Дианы выставлен злодеем.

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже посмотрели картину и пришли в ярость от нового творения кинематографистов. Им не понравилось, что сценаристы показали их персонажей в ужасающих образах, пишет OK!Magazine.ru.

Отношения между герцогами Кембриджскими и Сассекскими весьма напряженные. Последние месяцы вокруг королевской семьи всплывают все новые и новые скандалы, которые негативно влияют на ее репутацию.