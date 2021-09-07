Талибы готовы открыть границы Афганистана после формирования нового правительства

Кабул, 7 сентября. Члены движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в России) готовы открывать границы Афганистана после реализации нескольких условий.

Боевики заявили, что пойдут на этот шаг только после формирования нового правительства и начала работы аэропорта Кабула. На данный момент под контролем террористов находятся все крупные города в Афганистане.

Также известно, что талибы совершили серию нападений на последнюю не захваченную ими провинцию Панджшер. По словам боевиков, теперь и этот регион перешел под их контроль. Однако силы сопротивления сообщают, что противостояние продолжается. Местные жители отказываются принимать власть «Талибана».

Ранее сообщалось, что террористы открыли огонь по участникам митинга против вмешательства Пакистана в дела Афганистана. Афганцы собрались в Кабуле с плакатами и скандировали антипакистанские лозунги.

1 Организация запрещена на территории РФ.