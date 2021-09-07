Следователи изъяли бортовой самописец при осмотре поднятого со дна озера вертолета Ми-8

Петропавловск-Камчатский, 7 сентября. Специалисты подняли со дна водоема вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Камчатском крае. Происшествие случилось 12 августа 2021 года.

Воздушное судно перевозило людей из села Николаевка Елизовского района до озера Курильское. В результате вертолет рухнул в водоем. Семь пассажиров и командир воздушного судна погибли, шесть пассажиров, второй пилот и бортмеханик были спасены.

Сотрудники СК извлекли летательный аппарат и зафиксировали повреждения на нем. В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших и образцы топлива. Их отправили на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН опубликовал фото вертолета Ми-8, поднятого со дна Курильского озера на Камчатке.