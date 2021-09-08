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Полчища божьих коровок напали на дома жителей Алтая
Общество

Каждый год в сентябре миллионы божьих коровок облепляют окна, проникают в дома и тревожат мирные жизни алтайцев. Чаще всего причиной называют резкую смену климата. Эксперты уверяют, растения и насекомые путают осенний теплый период с весной.

Эта ошибка особенно дорого обходится божьим коровкам — они поплатятся за нее своими жизнями, считает профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета Татьяна Терехина.

«Они накопили жировое тело, впали в спячку — и вдруг из-за жары проснулись, а вновь впасть в спячку уже не смогут», — объяснила Татьяна Терехина.

Этот период опасен не только для божьих коровок, но и для человека. Число обращений в отделение аллергологии и иммунологии увеличивается. Насекомые выделяют яд со специфическим запахом — он отрицательно влияет на здоровье аллергиков.

Несмотря на это местные энтомологи советуют жителям Алтая не губить насекомых. В лучшем случае отпускать их на волю — выносить на улицу под дерево или куст.

 

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алтай алтайский край насекомые божьи коровки
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