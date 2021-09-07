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Психолог Суздальцева озвучила причины убийства 41-летним мужчиной школьниц в Кузбассе
Общество
Психолог Суздальцева озвучила причины убийства 41-летним мужчиной школьниц в Кузбассе
pixabay.com  / 

Утром 6 сентября две девочки из города Киселевска Кемеровской области ушли в школу и домой уже не вернулись. На следующий день их обнаружили мертвыми. Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина, он дал признательные показания. Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева рассказала в интервью Федеральному агентству новостей о причинах преступления.

По данным регионального ГУ МВД России, 6 сентября около 08:00 две девочки 2010 года рождения отправились в школу, однако домой так и не вернулись. Родители обратились в правоохранительные органы по факту пропажи. Сотрудники полиции сразу же начали поиски школьниц, также к работе подключились и волонтеры.

Следователи установили круг общения девочек, проверили адреса знакомых, одноклассников, близких родственников, изучили камеры видеонаблюдения по возможному пути следования девочек. Позже стало известно, что в последний раз их видели в магазине. С ними был взрослый мужчина, который покупал детям сладости. Они вместе вышли из магазина, и больше их никто не видел.

В течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого — ранее судимый 41-летний житель региона. Он задержан и доставлен в отдел полиции. Позже тела девочек были обнаружены в заброшенном доме. Подозреваемый сам сознался в содеянном и показал место преступления. Примечательно, что у него самого есть дети.

Психолог Людмила Суздальцева в интервью ФАН рассказала, что движет людьми во время преступлений. По ее словам, есть неэмпатичные люди, которые совершают преступления, потому что не знают, что такое боль, и не могут понять, что другие могут ее ощущать.

«Мотивы могут быть абсолютно разными. Только сам человек, совершивший преступление, может сказать, что и для чего он делает, что из этого он осознает, а что нет. Есть люди, которым не свойственна эмпатия. Такие люди сами ничего не чувствуют, а также не понимают, что у других есть чувства. Они не понимают, что другому человеку больно. Бывает еще и так, что люди просто не осознают, что они делают. Некоторые, наоборот, упиваются своими властью и могуществом», — сказала собеседница ФАН.

Далее психолог сообщила, что часто преступления совершает человек, у которого есть семья, а сам он при этом производит хорошее впечатление.

«Насколько я понимаю, это довольно частая история, когда у преступника есть свои дети, а сам человек производит впечатление хорошего семьянина», — резюмировала Людмила Суздальцева.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что родственникам убитых школьниц будет оказана помощь. Он также принес соболезнования семьям.

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