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Вассерман и Певцов оценили на московской ярмарке фермерскую продукцию
Общество
Вассерман и Певцов оценили на московской ярмарке фермерскую продукцию
vologda.ru  /  ВОЛОГДА.РФ

Известный публицист Анатолий Вассерман и народный артист России Дмитрий Певцов побывали на фермерской ярмарке в столице.

Осматривая ассортимент, публицист подчеркнул важность поступления фермерской продукции в Москву без посредников, что значительно снижает ее стоимость по сравнению с ценой в магазине.

«Пройдясь по ярмарке, могу сказать, что цены тут довольно гуманные. Это неудивительно, ведь продукты поступают на прилавок напрямую, без посредников, что значительно сокращает логистику, а также поддерживает фермерские хозяйства», — сказал Вассерман.

Вассерман и Певцов оценили на московской ярмарке фермерскую продукцию
Фото из личного архива Анатолия Вассермана  / 

Эксперт сообщил, что при покупке отдал предпочтение сезонным овощам и фруктам.

«Я приобрел примерно килограмм инжирных персиков, баклажаны, килограмм слив, два красных и два зеленых острых перца. Не смог пройти мимо языка в желе и бутылки топленого молока», — рассказал о своей покупке эрудит.

В свою очередь Дмитрий Певцов отметил необходимость регулярного мониторинга цен на базовые продукты как на рынках, так и в магазинах.

«Важно, чтобы ситуация с ценами контролировалась постоянно, а не была единичной акцией. Что касается покупки, то я, по совету Анатолия Александровича, взял упаковку языка и холодец», — заявил народный артист.

Вассерман и Певцов оценили на московской ярмарке фермерскую продукцию
Из личного архива Дмитрия Певцова  / 

Отметим, что в городе продолжают открываться фермерские круглогодичные ярмарки. До конца года к уже работающим 50 постоянным павильонам в Москве добавятся еще семь.

Комментируя тему, председатель Президиума Политсовета партии «Родина» Марина Костычева отметила, что подобные фермерские ярмарки следует размещать в шаговой доступности от жилых кварталов.

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