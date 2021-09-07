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Tygodnik TVP: российско-белорусские учения «Запад-2021» вызвали панику в Польше
Армия
Tygodnik TVP: российско-белорусские учения «Запад-2021» вызвали панику в Польше
facebook.com  /  Минобороны РФ

Варшава, 7 сентября. Российско-белорусские учения «вызывают тревогу», поэтому силам НАТО нужно повысить свою активность, отметил журналист Петар Петрович в статье для польского издания Tygodnik TVP.

Вскоре Россия и Белоруссия приступят к совместным стратегическим маневрам «Запад-2021». Предстоящие учения вызвали панику на Западе, поэтому силам Альянса следует поговорить с Москвой «на языке силы», говорится в статье.

«Россияне стремятся, чтобы страны нашего региона ощущали угрозу, а Североатлантический альянс снизил активность на своем восточном фланге. <…> НАТО следует повысить активность в этом регионе», — написал Петрович.

Учения «Запад-2021» продлятся с 10 по 16 сентября. Маневры состоятся на территории девяти российских полигонов и пяти белорусских. Всего к тренировкам присоединяться порядка 200 тысяч военных.

Известно, что участниками учений также станут военнослужащие из Казахстана. Специалисты уже прибыли в Белоруссию. Кроме этого, в маневрах задействуют бойцов из Индии, Армении, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки. Самолеты ВКС России доставили зарубежных военных на автономный полевой лагерь в Нижегородской области, передает RT.

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польша военные учения запад-2021
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