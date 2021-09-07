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МИД России опроверг участие в министерской встрече по Афганистану

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 17:14
Политика
МИД России опроверг участие в министерской встрече по Афганистану
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 7 сентября. Россия не планирует принимать участие в министерской встрече по Афганистану, сообщило РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Стоит отметить, что мероприятие состоится завтра, 8 сентября. В нем будут принимать участие главы МИД стран G7. Предполагалось, что ко встрече присоединятся Россия и Китай.

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен продолжить операцию по эвакуации из Кабула американцев и лиц, которые выразили желание покинуть страну. Дипломат отметил, что для реализации задуманного необходимо получить от движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) разрешение на свободу передвижения.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода армии США из региона. Талибы незамедлительно захватили власть в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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