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Лидер ячейки ИГ пойман на западе Ливии
Весь мир
Лидер ячейки ИГ пойман на западе Ливии
wikipedia.org  /  Pr Scr taghribnews.com

Бани Валид, 7 сентября. Высокопоставленный член запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 арестован на западе североафриканской страны.

Задержание экстремиста по имени Имбарек аль-Хазми осуществили сотрудники местных силовых ведомств. Операция проводилась в городе Бани Валид по согласованию с генеральной прокуратурой.

Арестованный боевик отвечал за координацию членов организации в западном регионе. В 2017 году он объявлен ливийскими властями в розыск как особо опасный террорист.

Событие приветствовал премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба. На своей странице в Twitter он высоко отметил усилия правоохранителей.

«Арест Имбарека аль-Хазми, одного из лидеров ИГ1, является большим успехом для наших сил безопасности в борьбе с терроризмом», – заявил глава кабмина.

Дабиба надеется на продолжение операций по обнаружению и поимке членов экстремистской организации.

Это уже третий случай ареста экстремистов за сентябрь. В первые числа месяца бойцы бригады «Тарик бен Зияд» Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали на юге страны боевика, планировавшего подорвать авиабазу Брак аш-Шати.

Накануне батальон спецназа ЛНА провел операцию в районе Марзук. Военные захватили нескольких террористов ИГ, среди которых оказался один из лидеров преступной группировки.

Случившееся подтверждает сообщения о распространении на западе и юге государства экстремистской угрозы. Члены запрещенной организации, пользуясь поддержкой местных бандформирований, свободно передвигаются в некоторых районах Триполитании.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в начале лета представил документальный фильм. В нем рассказывается о формировании террористического хаба на юге Ливии, который дестабилизирует весь регион.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг ливия
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