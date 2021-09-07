Лидер ячейки ИГ пойман на западе Ливии

Бани Валид, 7 сентября. Высокопоставленный член запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 арестован на западе североафриканской страны.

Задержание экстремиста по имени Имбарек аль-Хазми осуществили сотрудники местных силовых ведомств. Операция проводилась в городе Бани Валид по согласованию с генеральной прокуратурой.

Арестованный боевик отвечал за координацию членов организации в западном регионе. В 2017 году он объявлен ливийскими властями в розыск как особо опасный террорист.

Событие приветствовал премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба. На своей странице в Twitter он высоко отметил усилия правоохранителей.

«Арест Имбарека аль-Хазми, одного из лидеров ИГ1, является большим успехом для наших сил безопасности в борьбе с терроризмом», – заявил глава кабмина.

Дабиба надеется на продолжение операций по обнаружению и поимке членов экстремистской организации.

إن عملية القبض على امبارك الخارمي أحد قادة تنظيم داعش، نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة والتي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض وطننا الغالي. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) September 7, 2021

Это уже третий случай ареста экстремистов за сентябрь. В первые числа месяца бойцы бригады «Тарик бен Зияд» Ливийской национальной армии (ЛНА) задержали на юге страны боевика, планировавшего подорвать авиабазу Брак аш-Шати.

Накануне батальон спецназа ЛНА провел операцию в районе Марзук. Военные захватили нескольких террористов ИГ, среди которых оказался один из лидеров преступной группировки.

Случившееся подтверждает сообщения о распространении на западе и юге государства экстремистской угрозы. Члены запрещенной организации, пользуясь поддержкой местных бандформирований, свободно передвигаются в некоторых районах Триполитании.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в начале лета представил документальный фильм. В нем рассказывается о формировании террористического хаба на юге Ливии, который дестабилизирует весь регион.

1 Организация запрещена на территории РФ.