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Лолита эмоционально отреагировала на новость о смерти художника Краснова
Шоу-бизнес
Лолита эмоционально отреагировала на новость о смерти художника Краснова
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 7 сентября. Телеведущая Лолита Милявская почтила память покойного художника Бориса Краснова. Артистка призналась, что была потрясена новостью о смерти постановщика.

Режиссер шоу «Рождественские встречи» Борис Краснов ушел из жизни 7 сентября. Певица и ведущая «ДНК-шоу» Лолита Милявская сообщила, что большинство лучших шоу в ее карьере были созданы при участии художника. Артистка эмоционально отреагировала на известие о смерти товарища и рассказала в беседе с изданием URA.RU, каким она запомнит покойного Краснова.

«Боря — это мотор, очень яркий человек, когда мы делали шоу, его иногда приходилось останавливать, потому что его идей могло хватать не на один проект. <...> Ни один из нас не мог представить, что с Борей может пойти что-то не так. Вы меня сейчас просто убили сообщением, что его не стало, потому что есть люди, о которых ты даже не можешь предположить, что они могут уйти», — призналась артистка.

Милявская также вспомнила о знакомстве с Красновым. Артистка отметила, что впервые пообщалась с постановщиком в Киеве — в тот период звезда выступала в составе дуэта «Академия». Спустя годы их дружба окрепла во время работы над совместными проектами уже в Москве.

Адвокат Александр Добровинский также поделился воспоминаниями о Борисе Краснове. Он рассказал, каким родные запомнят покойного художника.

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Лолита смерть краснов
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