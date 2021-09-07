Манукян призвал вернуть смертную казнь в РФ для случаев, когда исключена судебная ошибка

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После резонансного случая в Кемеровской области, когда педофил, который ранее уже отбывал наказание за подобное преступление, изнасиловал и убил двух девочек десяти лет, вспыхнула с новой силой дискуссия о необходимости возвращения смертной казни в России. Блогер и общественный деятель Вадим Манукян решил высказать свое мнение на эту тему.

Каждый раз после резонансных изнасилований и убийств детей или терактов в обществе снова и снова всплывает тема смертной казни. Ряд депутатов и общественных деятелей поднимают эту тему, а воз и ныне там. Потом эмоции успокаиваются, и мы словно забываем о том, что требовали еще вчера. Для того, чтобы каждый раз не повторялось одно и то же, нужно взвесить все «за» и «против» возможного возвращения смертной казни в России.

В 1996 году наша страна взяла на себя обязательство перед Советом Европы и ввела мораторий на смертную казнь. Сразу хочу сказать, что то поведение, которое себе позволяет Европа в адрес России в последние годы, дает нам моральное право отступиться от обещаний, которые мы давали в 90-е.

Стоит отметить, что до недавних пор я и сам был противником высшей меры наказания. Я считал, что Россия была просто не готова ее вернуть в силу отсутствия необходимых инноваций в сфере видеонаблюдения. Сейчас эта ситуация кардинальным образом изменилась. Во времена СССР главной проблемой при назначении смертных казней были именно судебные ошибки и отсутствие системы видеонаблюдения, которая сегодня значительно упрощает выявление преступников.

Так вот, если мы действительно хотим вернуть смертную казнь, то мы должны гарантировать ее применение только в тех случаях, когда будет исключена судебная ошибка. Случай в Кемеровской области идеально иллюстрирует подобное. Педофил попал под видеонаблюдение, находился рядом с жертвами сразу на нескольких видео и на следующий день был пойман. Если бы у нас в стране был отменен мораторий, то ровно за такие случаи и следовало бы назначать высшую меру наказания, исключение — психически больные люди. То же самое касается террористов или людей, замешанных в массовых расстрелах. Если видеонаблюдение показывает, что человек зафиксирован с оружием, за закладыванием взрывчатки или имеется большое количество свидетелей массового убийства, то и в этих случаях нужно назначать смертную казнь. Во всех остальных случаях, если есть хоть минимальная доля сомнения в совершенном преступлении — минимум свидетелей, отсутствуют необходимые результаты видеонаблюдения — то следует ограничиться наказанием, не связанным с высшей мерой, когда в дальнейшем останется возможность на пересмотр в случае судебной ошибки.

Мы часто руководствуемся эмоциями и из-за этого порой неспособны донести свою правоту людям, сомневающимся в том или ином действии. Если разработать четкий алгоритм и следовать ему, то станет значительно меньше сомневающихся в необходимости возвращения смертной казни в России в исключительных случаях.