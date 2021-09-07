Диетолог Писарева высоко оценила заботу Роспотребнадзора о рационе школьников

Вместо жарки во фритюре блюда для детей лучше запекать, тушить или отваривать. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт высоко оценила принятые Роспотребнадзором изменения в школьном питании.

«Очень правильно, что решили убрать большое количество углеводов из рациона школьников, больше его сбалансировать. Убирают полуфабрикаты, такие как фарш и сырокопченые колбасы. Мне кажется, их в принципе не должно быть в питании детей», — сообщила специалист.

Особое внимание Ирина Писарева уделила использованию масла в приготовлении еды для ребят.

«Очень хорошо, что убирают маргарин. Это не очень качественный продукт. Лучше использовать сливочное масло жирностью 82% в выпечке и приготовлении. Оно более полезно. Там не используются заменители растительного жира. Оно лучше подойдет для детского организма. ˂…˃ Хорошо, что убрали блюда, приготовленные во фритюре. Во время жарки в масле образуются канцерогенные вещества, которые негативно влияют на все органы детского организма. Блюда лучше запекать, тушить либо отваривать», — пояснила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение она перечислила еще несколько советов по улучшению детского питания.

«Я бы добавила в рацион больше зеленых овощей, салатов. Возможно, в виде перекуса или добавки в салат — орехи. Они стимулируют умственную деятельность, восполняют запас жирных кислот в организме. Еще сократила бы до минимума кондитерские изделия: конфеты, выпечку. Лучше заменить это на свежие фрукты либо сухофрукты», — подытожила диетолог.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН поддержал запуск горячей линии Роспотребнадзора о питании в образовательных учреждениях. Получить необходимые рекомендации в этой сфере можно будет с 6 по 17 сентября.