Twitter заблокировал без объяснения причин аккаунт пресс-секретаря президента Казахстана

, 7 сентября. Аккаунт пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали в социальной сети Twitter заблокирован администрацией. Причины произошедшего на называются.

Уали уже связался с техподдержкой для получения объяснений. Также чиновник предупредил свою аудиторию в социальных сетях об инциденте и пообещал держать всех заинтересованных граждан Казахстана в курсе развития событий.

«Как вы знаете, я активно использую такие социальные сети, как Facebook и Instagram. Я продолжу использовать их для информирования пользователей о деятельности главы государства Касым-Жомарта Токаева», — заявил Уали.

Внутренняя политика социальной сети Twitter нередко идет вразрез с национальным законодательством различных стран. Так, например, в России суд может обязать Twitter выплатить очередной штраф в 12 миллионов за невыполнение требований по удалению запрещенного контента.