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Twitter заблокировал без объяснения причин аккаунт пресс-секретаря президента Казахстана

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 16:36
Политика
Twitter заблокировал без объяснения причин аккаунт пресс-секретаря президента Казахстана
facebook.com  /  Берік Уәли (Berik Uali)

, 7 сентября. Аккаунт пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали в социальной сети Twitter заблокирован администрацией. Причины произошедшего на называются.

Уали уже связался с техподдержкой для получения объяснений. Также чиновник предупредил свою аудиторию в социальных сетях об инциденте и пообещал держать всех заинтересованных граждан Казахстана в курсе развития событий.

«Как вы знаете, я активно использую такие социальные сети, как Facebook и Instagram. Я продолжу использовать их для информирования пользователей о деятельности главы государства Касым-Жомарта Токаева», — заявил Уали.

Внутренняя политика социальной сети Twitter нередко идет вразрез с национальным законодательством различных стран. Так, например, в России суд может обязать Twitter выплатить очередной штраф в 12 миллионов за невыполнение требований по удалению запрещенного контента.

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Казахстан twitter соцсети блокировка бан берик уали пресс-служба президента казахстана
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