Модная малявка: Ирина Пинчук нарядила сына на прогулку в мятный комбинезон с ушками

Унеча, 7 сентября. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук проводит выходные дни вместе с любимым сыном. Ребенку пока не исполнилось и двух месяцев. Сейчас они находятся в Брянской области, в родном городе Ирины — Унеча. Пинчук гостит у своих матери и бабушки, пишет Teleprogramma.pro. В сторис Instagram экс-участница реалити-шоу выложила короткие ролики, на которых запечатлелась во время прогулки с малышом во дворе дома, где живут ее ближайшие родственники. Пинчук вместе с карапузом прокатилась на качелях, после чего беспокойный ребенок тут же уснул.

«Если дома нет люльки, спускайтесь во двор, и все. Ему здесь даже больше нравится, чем на шаре», — поделилась своим приемом девушка.

Для прогулки бывшая постоялица «Дома-2» придумала ребенку интересный аутфит. Она одела малыша в утепленный мятный комбинезон с ушками на капюшоне. Сама же молодая мама нарядилась в просторные брюки и худи, гармонирующее с оттенком одежды сына. Сверху Ирина надела теплую оверсайз куртку.

Перед отбытием на родину Пинчук устроила ребенку фотосессию. Профессиональные снимки она планировала показать подписчикам и рассекретить лицо наследника.

Ранее сообщалось, что нашелся человек, вычисливший аккаунт фотографа, который снял сына Пинчук, он слил фотографии ребенка в сеть. Ирина Пинчук пообещала найти и наказать негодяя.