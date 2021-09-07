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Заслуженный юрист РФ Соловьев назвал комика Мирзализаде «смрадной субстанцией»
Общество
Заслуженный юрист РФ Соловьев назвал комика Мирзализаде «смрадной субстанцией»
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Личностям, оскорбляющим российский народ, нечего делать в стране. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск против МВД с целью обжаловать свое пожизненное выдворение из России. Данная мера была применена к белорусскому гражданину после отбытия им десяти суток административного ареста, к которому его приговорили по статье 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Причиной наказания стали его шутки про русских квартиросъемщиков, якобы оставляющих после себя грязные матрасы.

Ряд СМИ назвали их «вырванными из контекста», однако Соловьев убежден: Мирзализаде полностью отдавал себе отчет в том, какое преступление он совершает.

«Любая лингвистическая экспертиза подтвердит это, — заявил юрист. — Поэтому пускай не рассказывает, что он хотел сказать одно, а получилось что-то совершенно другое — русский язык он знает достаточно хорошо, насколько я понял. Подобного рода поползновения с целью унизить российский народ следует давить в зародыше, иначе завтра таких Идраков будет целая сотня!»

Эксперт назвал «абсолютно правильным и законным» решение МВД выдворить комика из РФ.

Заслуженный юрист РФ Соловьев назвал комика Мирзализаде «смрадной субстанцией»
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

«Люди, которые гадят в стране, которая их приютила, заслуживают подобного отношения, — заявил собеседник ФАН. — Пускай занимаются этим в другом месте! Мирзализаде занимался, пожалуй, самым мерзким после педофилии занятием в нашей стране: глумлением над людьми из-за их национальной и расовой принадлежности. Но даже получив однозначную оценку своим деяниям от общества, он не замолчал, а продолжил пиариться, заявляя, что его там кто-то якобы избил. Наглая ложь! Никто бы не захотел даже марать руки об эту смрадную субстанцию! А теперь он еще рекламируется за счет МВД, подавая против него иски».

Соловьев убежден: у Мирзализаде не шансов, поскольку решение о его высылке было «юридически выверенным».

«Так что я надеюсь, что мы вскоре избавимся от присутствия этого человека, — заявил эксперт. — Оно у всех в нашей стране вызывает негативный запах».

Ранее в Крыму заявили, что готовы пресечь любые попытки новых украинских терактов.

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