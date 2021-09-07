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«Большое предательство»: Илзе Лиепа отказалась общаться со сводной сестрой

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 16:32
Шоу-бизнес
«Большое предательство»: Илзе Лиепа отказалась общаться со сводной сестрой
Global Look Press  /  Anna Salynskaya/Russian Look

Москва, 7 сентября. Известная балерина Илзе Лиепа впервые откровенно рассказала о семейном конфликте. Звезда сцены объяснила, почему прекратила общаться с сестрой Марией.

Артистка неохотно говорит о семейных проблемах, поскольку ей всегда хочется как можно скорее «перевернуть» эту страницу своей жизни. Лиепа рассказала в эфире телеканала «Россия-1», что всегда принимала сестру со всей любовью в своем сердце. Однако между ними произошел инцидент, в результате которого Мария оскорбила не только мать балерины, но и их общего отца.

«Это очень печальная страница моей жизни. Это человек, которого я восприняла с большой любовью в своем сердце. Но этот человек абсолютно обманул все наши чувства. Было большое предательство. Она предала память нашего отца и оскорбила мою маму, которая ее всем сердцем приняла», — рассказала артистка в телепрограмме «Судьба человека».

По словам Лиепы, она и ее мать делали очень многое для детей танцовщика балета Мариса Лиепа от другого брака. Она отметила, что, несмотря на всю боль, она смогла отпустить прошлое и жить дальше.

Ранее артистка объяснила, почему не любит говорить публично о браке знаменитого отца с великой советской балериной Майей Плисецкой. Она отметила, что между артистами было джентльменское соглашение, которое она нарушать не намерена.

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балерина лиепа
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