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КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
Армия
КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
kamaz.ru  /  ПАО “КАМАЗ”

Москва, 7 сентября. КамАЗ начнет серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» уже в ближайшие месяцы, заявил генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

По его словам, сначала автомобиль будет выпускаться в Набережных Челнах. При этом продажи грузовика начнутся до конца текущего года.

«В продажи он пойдет в этом году, мы собственно говоря сомнений в этом не имеем», — сказал Когогин на выставке Comtrans в Москве.

Ранее российские военные провели испытания новой системы создания минных полей, которая состоит из боевых машин «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ». ИСДМ «Земледелие» представляет собой контейнеры, установленные на восьмиколесном бронированном шасси КамАЗа. Машина способна создавать минные заграждения на расстоянии от пяти до 15 километров.

Как сообщает RT, на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей КамАЗа было выделено более миллиарда рублей из государственного бюджета.

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