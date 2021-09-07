Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 16:33
16:32
Шоу-бизнес
«Большое предательство»: Илзе Лиепа отказалась общаться со сводной сестрой
16:31
Общество
Врачи и фельдшеры в Прикамье смогут получить разовые выплаты до 2 млн рублей
16:29
Происшествия
Вьетнамский суд приговорил мужчину к пяти годам заключения за распространение COVID-19
16:25
Весь мир
Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной
16:22
Армия
КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
16:22
Армия
Учения военных инженеров ВС России по разминированию местности прошли под Хабаровском
16:20
Спорт
«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
16:19
Происшествия
Адвокат брошенной оппозицией Маргариты Юдиной покинул Россию раньше нее
16:18
Общество
Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу
16:18
Экономика
ЦБ РФ объявил о рекордном объеме международных резервов
Все новости

«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 16:20
Спорт
«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
Global Look Press  /  HOCH ZWEI

Брэкли, 7 сентября. Команда «Мерседес», принимающая участие в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», объявила о подписании контракта с Джорджем Расселом.

Британский пилот команды «Уильямс» Рассел со следующего сезона будет выступать за «Мерседес». Гонщик подписал многолетнее соглашение с немецким коллективом. Британский пилот станет напарником своего соотечественника Льюиса Хэмилтона. Рассел сменит Валттери Боттаса, который до этого подписал контракт с «Альфа Ромео».

Примечательно, что в прошлом году новичок немецкой команды выступал за «Мерседес» на этапе в Бахрейне. Рассел заменял заразившегося коронавирусом Хэмилтона и финишировал девятым. Лучшим результатом британца является второе место на Гран-при Бельгии 2021 года.

Ранее Криштиану Роналду назвал величайшего соперника в карьере. Им оказался один из самых известных оппонентов форварда сборной Португалии.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
формула-1 контракт автогонки мерседес рассел
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru