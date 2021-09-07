«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом

Брэкли, 7 сентября. Команда «Мерседес», принимающая участие в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», объявила о подписании контракта с Джорджем Расселом.

Британский пилот команды «Уильямс» Рассел со следующего сезона будет выступать за «Мерседес». Гонщик подписал многолетнее соглашение с немецким коллективом. Британский пилот станет напарником своего соотечественника Льюиса Хэмилтона. Рассел сменит Валттери Боттаса, который до этого подписал контракт с «Альфа Ромео».

Примечательно, что в прошлом году новичок немецкой команды выступал за «Мерседес» на этапе в Бахрейне. Рассел заменял заразившегося коронавирусом Хэмилтона и финишировал девятым. Лучшим результатом британца является второе место на Гран-при Бельгии 2021 года.

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