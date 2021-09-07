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Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 16:32
Общество
Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 7 сентября. Ряд категорий граждан дополнил группу риска по коронавирусной инфекции в России, сообщили в Минздраве РФ.

Молодые люди стали чаще попадать в группу риска по заболеванию. Также ее составляют беременные женщины. Об этом предупредил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Снизить риск заражения коронавирусом и развития осложнений позволит вакцинация. Министр ранее сообщил, что 92% граждан с COVID-19, которые попали в больницу, не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Прививочная кампания проходит во всех российских регионах. Мурашко дополнил, что запасов препарата от заболевания, отправленных по областям страны, хватит на месяц.

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