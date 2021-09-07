ЦБ РФ объявил о рекордном объеме международных резервов

Москва, 7 сентября. По состоянию на 1 сентября международные резервы России обновили исторический максимум и достигли отметки в 618,2 млрд долларов, следует из данных Центробанка РФ.

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 2 сентября. Тогда международные резервы достигли 615,6 млрд долларов. Рост объемов наблюдается последние три года. Ключевым фактором прироста золотовалютных резервов в конце августа текущего года стало получение Россией специальных прав заимствования в размере 17,5 млрд долларов.

Российский рынок, в частности, крупнейшие кредитно-финансовые организации, ожидает ужесточения политики Банка России. Речь идет о повышении ключевой ставки. Инвесторы рассчитывают на замедление и стабилизацию темпов роста инфляции на уровне 6,3-6,5%, и это станет возможным только после увеличения ставки до 7-7,25%, уверены аналитики.