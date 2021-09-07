Мурашко оценил запасы вакцин против коронавируса в регионах России

Москва, 7 сентября. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о количестве вакцин против коронавирусной инфекции в регионах страны.

По словам главы ведомства, субъекты РФ располагают достаточным запасом вакцин от COVID-19. Их должно хватить на месяц бесперебойной работы.

Также Мурашко отметил, что в больницы с коронавирусом попадают в основном именно непривитые россияне. Так, более 90% госпитализируемых пациентов не прошли процедуру вакцинации.

При этом скорость вакцинации от коронавируса в России продолжает набирать обороты, добавил ранее Михаил Мурашко. Соответствующее заявление он сделал во время общения с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебреисусом.