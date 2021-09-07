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Советские танки ПТ-76 получают новую жизнь на ремонтном заводе во Вьетнаме
Армия
Советские танки ПТ-76 получают новую жизнь на ремонтном заводе во Вьетнаме
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Ханой, 7 сентября. Плавающим танкам советского производства ПТ-76 дают новую жизнь на одном из предприятий во Вьетнаме. Специалисты проводят капитальный ремонт легендарных боевых машин.

По имеющейся информации, танки восстанавливают на заводе X70. Отмечается, что ПТ-76 уже не в первый раз попадают на предприятие из-за поломок, потому что имеют солидный возраст.

Некоторые танки оказываются на заводе с выработавшими ресурс агрегатами и отсутствующими деталями. Специалисты разбирают каждую машину, чтобы провести ее осмотр и заменить или восстановить вышедшие из строя компоненты.

Ранее стало известно, что Россия до конца текущего года выполнит контракт на поставку самолетов Як-130 во Вьетнам. Отмечается, что российские учебно-боевые машины пользуются повышенным спросом и остаются лучшим предложением на мировом рынке по критерию «стоимость–эффективность», передает RT.

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вьетнам танк ремонт пт-76
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