Советские танки ПТ-76 получают новую жизнь на ремонтном заводе во Вьетнаме

Ханой, 7 сентября. Плавающим танкам советского производства ПТ-76 дают новую жизнь на одном из предприятий во Вьетнаме. Специалисты проводят капитальный ремонт легендарных боевых машин.

По имеющейся информации, танки восстанавливают на заводе X70. Отмечается, что ПТ-76 уже не в первый раз попадают на предприятие из-за поломок, потому что имеют солидный возраст.

Некоторые танки оказываются на заводе с выработавшими ресурс агрегатами и отсутствующими деталями. Специалисты разбирают каждую машину, чтобы провести ее осмотр и заменить или восстановить вышедшие из строя компоненты.

"Revitalization"



Workers at Factory X70 of Vietnam People Navy performing maintenance on PT-76. These Soviet amphibious light tanks have seen extensive service so they require a lot of work before heading back to the field. pic.twitter.com/bRRSdLVO7y