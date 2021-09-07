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Сенатор Пушков напомнил о решенном крымском вопросе после громкого заявления Кулебы
Политика
Сенатор Пушков напомнил о решенном крымском вопросе после громкого заявления Кулебы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 сентября. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах президента России Владимира Путина и его киевского коллеги Владимира Зеленского являются трюком, уверен сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины о том, что Россия «постоянно ищет повод, чтобы соскочить» с разговора о будущем Крыма. Сенатор напомнил о решенном вопросе полуострова после громкого заявления Кулебы. Он тремя словами поставил на место главу МИД Украины за мечты о переговорах Путина и Зеленского по Крыму. Член Совфеда поделился мнением в Telegram.

«Насчет того, что Крым «будет в повестке дня в любых обстоятельствах», глава МИД Украины заблуждается: судьба Крыма решена и обсуждению не подлежит», — подчеркнул Алексей Пушков в ответ на мнение Кулебы.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал выдумкой слова Кулебы о подготовке переговоров Путина с Зеленским, передает «Национальная служба новостей». По словам экс-парламентария, встрече помешают разногласия между сторонами по крымскому вопросу.

Тему встречи также комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отмечал, крымский вопрос не может быть на повестке личной беседы двух лидеров. Песков указывал на готовность Путина вести переговоры.

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украина крым пушков кулеба
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