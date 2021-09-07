Америка расстреливает сама себя: о психозе масс-шутингов в США

Очередной акт масс-шутинга произошел в США в штате Флорида. Там бывший морской пехотинец, 33-летний Брайан Райли, без видимых причин застрелил четырех человек, среди которых были мать с трехлетним ребенком. При этом, по предварительным данным, Райли накануне подъезжал к дому, где жили четверо его будущих жертв, заявляя, что его туда «послал Бог», чтобы предотвратить самоубийство некой Эмбер. После того, как хозяева дома вызвали полицию, он уехал. Но позже вернулся с оружием. На убийство, по данным американских СМИ, его также «призвал Бог».

К сожалению, это вполне заурядная история для Соединенных Штатов. Масс-шутинги там случаются регулярно. При этом по самым разным причинам. От голосов в голове, как в случае с Райли, так и просто от тяжелого стресса в школе, как в случае с «Колумбайном».

Но для этого случая массового убийства характерно несколько актуальных деталей, которые, возможно, если не напрямую сподвигли бывшего морпеха открыть стрельбу, то как минимум очень сильно простимулировали подобное его поведение.

Первым важным моментом является то, что он бывший военный. История про американских бывших военных вообще довольно грустная, и о ней ФАН писал ранее. Если коротко, то несмотря на разного рода специальные службы, в том числе и психологической реабилитации для экс-военнослужащих, которые, к слову, практически все попадают в Соединенных Штатах под категорию «ветеран», специалисты предпочитают выписывать этим людям медикаменты. Во-первых, потому что фармакология — это прибыльно, а во-вторых, потому что «ветеранов» много, а длительно работать с ними государственным специалистам не очень хочется. При этом важный нюанс заключается в том, что солдат должен сам, по собственной инициативе, обратиться за психологической и психиатрической помощью. А если он этого не делает, то на нет, как говорится, и суда нет.

В итоге, по статистике за 2019 год, в Соединенных Штатах происходило по 22 самоубийства экс-военных в день. Думается, что к 2021 году статистика ничуть не улучшилась. Потому что, по данным United States Department of Veterans Affairs, в том же году в Америке было более трех миллионов человек, страдающих посттравматическим расстройством. Большинство из них — военные. И естественно, что за два года они никуда не исчезли и чудесным образом не выздоровели. А от ПТСР буквально пара шагов и до голосов в голове. И, как оказалось, эти голоса некоторым могут приказать стрелять в кого-то другого.

Global Look Press / Steve Sanchez / Keystone Press Agency

А второй важный момент — это актуальный внешний контекст. Действительно, раньше в массе своей американские «ветераны» в основном стреляли в себя, а не в других. Но нужно понимать, что Соединенные Штаты в последние несколько месяцев захватила волна уличных перестрелок. И одной из самых горячих точек в этом смысле как раз считается штат Флорида, где и произошло нынешнее убийство.

Если говорить про США в целом, то достаточно сказать, что только за предпоследнюю неделю июля этого года там было зафиксировано 787 случаев применения огнестрельного оружия. Более того, генеральный прокурор США Меррик Гарланд сейчас формирует по всей стране специальные, одобренные президентом страны Джо Байденом отряды быстрого реагирования «с расширенными полномочиями». Они будут оперативно «пресекать стрельбу» самыми решительными методами. Правда, пока новостей о каких-то выдающихся достижениях этих подразделений не слышно.

Американские демократические СМИ при этом тактично обходят стороной вопрос, как же так получилось, что с 2020 года в Америке начался кризис перестрелок, а сильнее всего он почему-то затрагивает те населенные пункты, где активнее и жестче всего проходили акции, а то и просто бунты BLM? А если конкретно, то речь идет о таких городах, как Филадельфия, Чикаго, Остин, Балтимор, Феникс и многих других. Флорида, к слову сказать, была одним из центров BLM. При том «активисты» повеселились в этом штате настолько, что в апреле 2021 года губернатор Рон Десантис издал закон о фактическом разрешении уничтожать не в меру буйных «протестующих» физически, гарантируя «гражданский иммунитет», если речь идет о самообороне. Впрочем, Десантис — республиканец, и это вполне в логике и идеологии этой партии. Но естественно, что это решение вызвало шквал возмущения у демократов.

И, к слову, поскольку Брайан Райли — белый, то и эта трагедия, скорее всего, будет использована в политических целях. Вроде как, поглядите, губернатор разрешил белым стрелять, и что из этого вышло. Однако правда в том, что если вокруг массово стреляют все кому не лень, то у многих людей, безотносительно цвета кожи, это просто снимает в голове психологический запрет. Раз все делают так, то, значит, и мне можно. Особенно, когда, как в случае с Райли, «так велит Бог».

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

По сути, в США сейчас имеет место быть массовый психоз по поводу стрельбы, который вообще не знает расовых, социальных или возрастных рамок. Куда тише, например, прошла новость, что в той же Флориде в начале июня этого года подростки Трэвис O’Брайен и Николь Джексон 12 и 14 лет соответственно нашли тайник с автоматом АК-47, дробовиком и пистолетом и не придумали ничего лучше, как устроить перестрелку с полицией. Что характерно, тайник они нашли в нежилом доме, куда забрались, сбежав из детского приюта. Соседи вызвали полицию, обнаружив это проникновение. Спецслужбу же встретили выстрелы, поскольку в тайнике, помимо оружия, было еще 200 патронов. Подростков, к счастью, не убили. Николь Джексон тяжело ранили, а Трэвис сдался полиции сам. Но вопрос тут даже не в трудных подростах, а в том, откуда вообще в США берутся такие тайники в частных нежилых домах? При том спрятанные настолько надежно, что их в состоянии обнаружить даже дети?

Самое печальное во всей этой истории заключается в том, что никакие актуальные меры по предотвращению волны массового насилия и перестрелок в США, кажется, не помогают. Просто, чтобы исправить ситуацию в долгосрочной перспективе, наверное, нужно что-то кардинально менять в социальной политике Америки. Однако этого не понимают или не хотят понимать ни демократы, ни республиканцы. А потому есть мнение, что волна масс-шутингов в этой стране закончится еще очень нескоро.