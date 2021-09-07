Более 90% госпитализируемых с COVID-19 россиян не прошли вакцинацию от коронавируса

Москва, 7 сентября. Количество попавших в больницу пациентов с коронавирусной инфекцией, которые не прошли вакцинацию от заболевания, назвали в Минздраве РФ.

Среди госпитализируемых с коронавирусом россиян прививку от коронавируса не сделали 92%. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Также министр добавил, что группу риска по коронавирусной инфекции стали составлять молодые люди и беременные женщины.

Глава Минздрава РФ ранее рассказал, какой резерв вакцин против коронавируса есть в российских регионах. Запасов доз препарата хватит еще на месяц, отметил Мурашко.