«Восстание машин»: сингапурские изобретатели хотят заменить полицейских роботами

Наведение порядка на улицах Сингапура доверили технологичному роботу Ксавье (Xavier). Четырехколесный полицейский будет следить за населением на оживленных проспектах города.

Испытание роботов пройдет в районе Тоа-Пайо, сообщают местные СМИ. Устройства будут патрулировать местность, чтобы предотвратить курение в неположенных местах, большие скопления народа и нарушения ПДД.

Для поиска злоумышленников Ксавье использует камеру на 360 градусов, датчики движения и систему искусственного интеллекта. Также для передвижения технологичному патрулю не нужна посторонняя помощь. Он самостоятельно объезжает препятствия и не сталкивается с прохожими.

«С помощью Ксавье мы готовы повысить эффективность контроля и сократить количество персонала. Это довольно сильная экосистема», — заявил директор компании-производителя робота Ченг Ви Кианг.

Однако решительных действий робот предпринимать не будет. Как утверждают разработчики, он только предупреждает предполагаемых нарушителей о нежелательности их поведения с помощью звуковых сигналов.

После публикации кадров с Ксавье в Сети, пользователи разошлись во мнениях. Одним «полицейский» не приглянулся — его сравнили с роботом-уборщиком и детской игрушкой. Вторые испугались, что подобные изобретения приближают восстание машин. Третьи умилились компактной машинке с характером. А четвертым «ноу-хау» показалось бесполезной тратой денег.