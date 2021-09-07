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Марокко намерено вернуть задержанных в Ливии граждан

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Марокко намерено вернуть задержанных в Ливии граждан
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Игорь Петрашевич

Рабат, 7 сентября. Власти работают над возвращением из Ливии 195 мигрантов, являющихся гражданами североафриканского королевства, передает новостной портал Hespress.

Источник из министерства иностранных дел Марокко на условиях анонимности сообщил изданию, что процесс требует взаимодействия с коллегами в Триполи. По его словам, государство заинтересовано в эвакуации беженцев, оказавшихся в трудном положении на территории мятежной страны.

«Существует координация на самом высоком уровне для обеспечения возвращения марокканцев, арестованных в Ливии», – заявил чиновник.

Он добавил, что мигранты хотят оказаться дома, но их личности не подтверждены. В целях предотвращения проникновения в королевство немарокканцев, власти намерены скрупулезно проверять досье репатриантов.

«Проблема заключается в том, что беженцы разных национальностей выдают себя за граждан Марокко», – объяснил источник.

Марокко намерено вернуть задержанных в Ливии граждан
Федеральное агентство новостей  / Владимир Малянов

Заместитель главы Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи в конце августа посетил Рабат. В ходе переговоров с министром иностранных дел Насером Буритой он заявил, что Триполи окажет содействие в возвращении на родину 195 марокканцев. Аль-Лафи подтвердил, что между двумя странами ведутся переговоры по этому вопросу.

На прошлой неделе семьи задержанных мигрантов организовали митинг, в ходе которого они обратились к королю Мухаммеду VI с просьбой вмешаться. Демонстранты призвали марокканские власти обеспечить эвакуацию их близких, указав на сложную ситуацию в центрах содержания под стражей, где живут арестанты.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее рассказывала о зверствах, происходящих в тюрьмах ливийской береговой охраны. Нелегалы подвергаются издевательствам и насилию. Международные правозащитные организации неоднократно указывали на нарушения в учреждениях для временного размещения мигрантов на западе страны.

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