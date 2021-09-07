Режиссер Либин рассказал о необычной способности актера Владимира Епифанцева

Актер театра и кино, кинорежиссер, театральный режиссер, телеведущий и клипмейкер Владимир Епифанцев сегодня празднует свой 49-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер, сценарист, продюсер, оператор Станислав Либин.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом над сериалом «Акушерка. Счастье на заказ».

«Очень креативный, профессиональный человек, с которым приятно работать. При этом во время съемочного процесса кажется, что он не здесь. Вот такой интересный эффект. Кажется, что не снимается в кино, а решает какие-то свои творческие задачи. Постоянно снимает какие-то клипы или фильмы между сценами. Однако, как только начинается съемка, он сразу включается. Вот такой интересный перевертыш. Это говорит о высоком уровне профессионализма», — сообщил режиссер.

Станислав Либин также рассказал и о другой отличительной черте Владимира Епифанцева.

«Кажется, что Владимир брутальный мужчина, но, когда дело касалось каких-то лирически сцен, где нужно проявлять эмоции, вдруг выяснялось, что у него много эмоциональных ноток. Они дают ему возможность раскрываться не как какому-то брутальному человеку, а романтику», — отметил собеседник ФАН.

Global Look Press / Anton Merkurov/Russian Look

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Классных ролей! Думаю, это самое ценное для актера. Понятно, что есть работа, бизнес, роли, которые просто позволяют зарабатывать на жизнь. Я же желаю Владимиру ролей, которые будут его по-настоящему вдохновлять и радовать», — подытожил Станислав Либин.

Ранее актер Сергей Кошонин через ФАН поздравил с днем рождения артиста Виктора Бычкова. По словам собеседника, в имениннике сочетаются детская наивность и мудрость старика.