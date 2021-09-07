Netflix выпустил трейлер третьего сезона сериала «Сексуальное просвещение»

Вашингтон, 7 сентября. Стриминговая платформа Netflix показала трейлер третьего сезона сериала «Сексуальное просвещение». Видео появилось на официальном канале сервиса в You Tube.

Новые серии «Сексуального просвещения» будут выходить с 17 сентября. В третьем сезоне зрителей ждут новые герои и события, которые перевернут жизнь персонажей.

Сериал «Сексуальное просвещение» выходит на Netflix с 2019 года. Главный герой Отис живет с матерью, которая работает сексологом. Благодаря родителю мальчик знает об интиме намного больше, чем его сверстники. Знания о взрослой жизни открывают подростку новые возможности.

В этом году у стриминговой платформы выйдет несколько десятков фильмов. До конца года зрители Netflix смогут насладиться еще как минимум 40 лентами. Осенью выйдут кинокартины «Сколько стоит жизнь?», «Тем больнее падать», «В синяках» и «Кейт».