Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной

С точки зрения аргентинского спортивного обозревателя, срыв отборочного матча между Аргентиной и Бразилией может иметь весьма далеко идущие последствия для внутренней политики Бразилии.

Примечательно, что Бразилия — единственная страна в Латинской Америке, практически не соблюдавшая карантин. Она стабильно занимает третье место в мире по уровню заражаемости и смертности — и тем не менее именно Бразилия потребовала строжайшего выполнения аргентинскими футболистами санитарного протокола. Он гласит, что тех, кто играет в клубах английской Премьер-лиги, должны были соблюдать 10-дневную самоизоляцию, или же покинуть страну.

На вопросы специального корреспондента ФАН в Аргентине отвечает Эрнесто Черкис Бьяло: спортивный обозреватель с многолетним стажем, бывший боксер – и медийный персонаж, известный своими острыми замечаниями.

ФАН: Матч между Бразилией и Аргентиной должен был пройти 5 сентября на стадионе Neo Química Arena в Сан-Паулу. Однако на шестой минуте на поле появились представители бразильской санитарной службы (Anvisa) и потребовали депортировать вратаря Эмильяно Мартинеса, защитника Кристиана Ромеро, нападающего Джованни Ло-Сельсо и полузащитника Эмильяно Буэндиа. Остальные аргентинские футболисты отказываются играть, возмущение бразильских игроков, хозяев поля, в расчет не принимается.

Как вы считаете, этот инцидент имеет какую-либо политическую подоплеку?

Эрнесто Черкис Бьяло: Несомненно. За всем, конечно же, стоит сам [президент Бразилии Жаир] Болсонару, и его извращенный ум. Матчи между Аргентиной и Бразилией — это то, что мир всегда хочет видеть, и за что болельщик готов платить, подписываясь на кабельное телевидение, покупая спутниковый канал или даже формулируя соответствующие требования своему правительству, которое обязано обеспечивать граждан не только хлебом, но и зрелищами.

Черный пиар — эффективный пиар, так что срыв такого важного матча повысил президенту Болсонару цитируемость и поставил его под «прожекторы» СМИ всего мира.

— Но ведь он, кажется, был за то, чтобы футболисты продолжили игру? Но когда это стало известно представителям санитарной службы, аргентинские игроки уже были в раздевалке и готовились покинуть стадион?

— Не смешите. Вы действительно верите, что президент с его указаниями мог «опоздать»? А то, что его сын Флавио (сенатор по округу Рио-де-Жанейро) в Twitter выступил с обвинениями в адрес аргентинцев (с его точки зрения они нарушили закон) — это просто совпадение, по-вашему?

— Вы утверждаете, что все было подстроено, чтобы дискредитировать Аргентину?

— Нет! Не так. Болсонару в данном случае сыграл не на внешнюю политику, а на внутреннюю. Я бы сказал, что бразильский президент поставил перед собой две цели.

Первая — показать миру, какой он якобы бескомпромиссный боец с коронавирусом. Это при том, что сам Болсонару — антипрививочник, а в стране у него уже умерли от COVID-19 870 тысяч человек.

Вторая — это демонстрация своего влияния непосредственно бразильцам. Не будем забывать, что на нем висят расследования парламентских комиссий. И выборы ему, учитывая нынешнее положение вещей, при таком раскладе не выиграть. Однако он и его сторонники планируют провести в крупнейших бразильских городах протестные мероприятия, которые запросто могут обернуться военным переворотом, и выборы станут уже не нужны.

— И для этого надо было отменять матч?

— Подобный скандал очень удобен — не только как демонстрация силы, но и как событие, способное оттянуть на себя внимание широких масс. Я не говорю, что это какой-то особо изысканный и хитрый ход. Повод сфабрикован, как говорится, на коленке.

Понимаете, футболисты аргентинской сборной — люди публичные: было заранее известно, кто они, откуда едут, где живут. Если бы в Бразилии заранее решили, что их пребывание в стране недопустимо, то их просто не пропустили бы через границу в аэропорту. Если бы целью властей действительно была эпидемиологическая безопасность, то та же санитарная служба должна была посетить игроков в отеле. Или зайти в раздевалку к арбитру за пару часов до начала игры.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued ???????????????? pic.twitter.com/ANG5L61SaK