Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной

С точки зрения аргентинского спортивного обозревателя, срыв отборочного матча между Аргентиной и Бразилией может иметь весьма далеко идущие последствия для внутренней политики Бразилии.

Примечательно, что Бразилия — единственная страна в Латинской Америке, практически не соблюдавшая карантин. Она стабильно занимает третье место в мире по уровню заражаемости и смертности — и тем не менее именно Бразилия потребовала строжайшего выполнения аргентинскими футболистами санитарного протокола. Он гласит, что тех, кто играет в клубах английской Премьер-лиги, должны были соблюдать 10-дневную самоизоляцию, или же покинуть страну.

На вопросы специального корреспондента ФАН в Аргентине отвечает Эрнесто Черкис Бьяло: спортивный обозреватель с многолетним стажем, бывший боксер – и медийный персонаж, известный своими острыми замечаниями.

Пресс-служба Сената Аргентины /

ФАН: Матч между Бразилией и Аргентиной должен был пройти 5 сентября на стадионе Neo Química Arena в Сан-Паулу. Однако на шестой минуте на поле появились представители бразильской санитарной службы (Anvisa) и потребовали депортировать вратаря Эмильяно Мартинеса, защитника Кристиана Ромеро, нападающего Джованни Ло-Сельсо и полузащитника Эмильяно Буэндиа. Остальные аргентинские футболисты отказываются играть, возмущение бразильских игроков, хозяев поля, в расчет не принимается.

Как вы считаете, этот инцидент имеет какую-либо политическую подоплеку?

Эрнесто Черкис Бьяло: Несомненно. За всем, конечно же, стоит сам [президент Бразилии Жаир] Болсонару, и его извращенный ум. Матчи между Аргентиной и Бразилией — это то, что мир всегда хочет видеть, и за что болельщик готов платить, подписываясь на кабельное телевидение, покупая спутниковый канал или даже формулируя соответствующие требования своему правительству, которое обязано обеспечивать граждан не только хлебом, но и зрелищами.

Global Look Press / Antonio Molina / www.imago-ima

Черный пиар — эффективный пиар, так что срыв такого важного матча повысил президенту Болсонару цитируемость и поставил его под «прожекторы» СМИ всего мира.

— Но ведь он, кажется, был за то, чтобы футболисты продолжили игру? Но когда это стало известно представителям санитарной службы, аргентинские игроки уже были в раздевалке и готовились покинуть стадион?

Пресс-служба Сената Аргентины /

— Не смешите. Вы действительно верите, что президент с его указаниями мог «опоздать»? А то, что его сын Флавио (сенатор по округу Рио-де-Жанейро) в Twitter выступил с обвинениями в адрес аргентинцев (с его точки зрения они нарушили закон) — это просто совпадение, по-вашему?

— Вы утверждаете, что все было подстроено, чтобы дискредитировать Аргентину?

— Нет! Не так. Болсонару в данном случае сыграл не на внешнюю политику, а на внутреннюю. Я бы сказал, что бразильский президент поставил перед собой две цели.

Первая — показать миру, какой он якобы бескомпромиссный боец с коронавирусом. Это при том, что сам Болсонару — антипрививочник, а в стране у него уже умерли от COVID-19 870 тысяч человек.

Вторая — это демонстрация своего влияния непосредственно бразильцам. Не будем забывать, что на нем висят расследования парламентских комиссий. И выборы ему, учитывая нынешнее положение вещей, при таком раскладе не выиграть. Однако он и его сторонники планируют провести в крупнейших бразильских городах протестные мероприятия, которые запросто могут обернуться военным переворотом, и выборы станут уже не нужны.

— И для этого надо было отменять матч?

— Подобный скандал очень удобен — не только как демонстрация силы, но и как событие, способное оттянуть на себя внимание широких масс. Я не говорю, что это какой-то особо изысканный и хитрый ход. Повод сфабрикован, как говорится, на коленке.

Понимаете, футболисты аргентинской сборной — люди публичные: было заранее известно, кто они, откуда едут, где живут. Если бы в Бразилии заранее решили, что их пребывание в стране недопустимо, то их просто не пропустили бы через границу в аэропорту. Если бы целью властей действительно была эпидемиологическая безопасность, то та же санитарная служба должна была посетить игроков в отеле. Или зайти в раздевалку к арбитру за пару часов до начала игры.

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued ???????????????? pic.twitter.com/ANG5L61SaK — roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021

Но вместо этого складывается абсурдная ситуация: команды выходят на поле (с соблюдением «санитарных коридоров»), начинается игра, проходит шесть минут — и вдруг к ним выскакивают какие-то люди, требуют у арбитра немедленно остановить матч! Причем по протоколу арбитр имеет право вызвать полицию — и он пытается это сделать! Но полиции на крупнейшем стадионе одного из самых важных городов Бразилии почему-то не оказывается! Более того — арбитр, который, как капитан тонущего корабля, в чрезвычайной ситуации обязан покидать поле последним, немедленно куда-то исчезает, и дальнейшие события разворачиваются без него.

Пресс-служба Сената Аргентины /

— Вы полностью снимаете ответственность с Аргентины?

— Нет, конечно. Это было бы необъективно с моей стороны. Некая доля ответственности на Аргентинской футбольной ассоциации есть. Руководителям были известны бразильские санитарные нормы, они могли заранее включить в состав команды других спортсменов — а не тех, что играют в премьер-лиге. Бразилия поступила именно так: у них тоже были футболисты, закупленные английскими клубами. Но решено было к этой игре их не привлекать.

— Что будет с отборочными дальше? Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) заверила Аргентинскую футбольную ассоциацию, что если команда строго соблюдала все остальные санитарные протоколы, то в случае «незапланированного прерывания матча третьими лицами» Аргентину сочтут пострадавшей стороной и присудят победу?

— Это будет решать дисциплинарная комиссия ФИФА. Скорее всего, матч будет переигран. И переиграть его нужно как можно скорее, потому что другие команды ждут, и дальнейшие игры зависят от результата этой.

Пресс-служба Сената Аргентины /

— Как вам кажется, Аргентина поедет в Катар в 2022 году?

— При наметившихся тенденциях — еще не факт, что Катар «будет» в 2022 году. Но если будет, то и Аргентина там будет. В футболе уважают традиции. И Аргентина в футбольной истории занимает очень важное место.

7 сентября в Бразилиа с ранней ночи начались массовые акции, посвященные Дню независимости Бразилии. На площади Трех Властей в городе, где расположены здания важнейших государственных институтов — Национального конгресса и Федерального верховного суда — расположились сторонники президента Болсонару. Ранее президент Бразилии призвал всех выходить на митинги в День независимости, чтобы «защитить свободу» — но теперь некоторые из его сторонников обсуждают в соцсетях захват Верховного суда с целью положить конец «несправедливому давлению» на президента.