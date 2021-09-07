Жительница Красноярского края вырастила самый большой в России помидор

Красноярск, 7 сентября. Помидор, выращенный жительницей Минусинска в Красноярском крае Натальей Щербининой, признали самым большим в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Вес овоща-рекордсмена оказался более 2,2 килограмма. Достижение зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Выращенный плод принес Щербининой не только победу в номинации «Минусинский чемпион-2021», но и приз в виде нового автомобиля LADA Granta.

Городской конкурс «Минусинский помидор» проводится ежегодно в конце лета. В рамках мероприятия победителем становится тот огородник, которому удалось вырастить самый крупный томат. В этом году участница Наталья Щербинина смогла превзойти рекорд 2011 года, так как ее помидор вышел на 124 грамма тяжелее.

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее опубликовал снимки урожая со своего огорода, показав гигантский томат, который ему удалось самостоятельно вырастить. Вес овоща составил 926 граммов.