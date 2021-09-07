Актер Дэниел Крейг заявил, что сценарий фильма «Не время умирать» меняли во время съемок

Лос-Анджелес, 7 сентября. Известный британский актер Дэниел Крейг заявил, что скрипт к последнему фильму «бондианы» с его участием — грядущей картине «Не время умирать» — менялся во время съемок.

Инсайдерская информация о съемках шпионского боевика прозвучала из уст Крейга в анонсе нового подкаста, посвященного созданию ленты. По словам актера, люди, ответственные за съемки фильма, неоднократно правили его сценарий на этапе производства.

Это косвенно указывает, что работа над лентой изначально была осложнена ввиду некоторых обстоятельств. Вполне вероятно, что на этом сказалось то, что к работе над скриптом привлекались разные писатели. Другим осложняющим фактором могла стать замена режиссера — проект после ухода Дэнни Бойла возглавил Кэри Фукунаге.

Новый фильм о Джеймсе Бонде, получивший название «Не время умирать», выйдет на большие экраны 28 сентября. Об этом ранее сообщили создатели картины.