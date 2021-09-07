Дебош Порошенко в Верховной раде рассмешил украинских блогеров Klymenko Time

, 7 сентября. Устроенный экс-президентом Украины Петром Порошенко дебош в Верховной Раде попал на камеры и рассмешил блогеров известного проекта Klymenko Time.

Олигарх и политик попытался «наехать» на действующего главу государства Владимира Зеленского, однако получилась лишь череда глупых оговорок и конфузов, растянувшаяся на пять минут. За пять минут, в речи Порошенко, украинский лидер «превратился» в Александра Лукашенко, президент Франции Эммануель Макрон — в главу Российской Федерации Владимира Путина, а в Минске появился новый «политзаключенный».

Всего в словах предшественника Зеленского команда канала Klymenko Time насчитала шесть оговорок, две из которых — самые нелепые и постыдные, назвала «фейспалмными». Порошенко обвинил Зеленского в развале «проукраинской коалиции» бесконечными требованиями по трубопроводу «Северный поток — 2».

«Ну а то, как Порошенко пытается оседлать тему соцвыплат— это смешно и мерзко, с учетом его «успехов» в 2014-2019. В министра социальной политики этого господина!» — сатирически заметили украинские блогеры.

Простые украинцы в комментариях под публикацией попытались найти объяснение такому поведению одиозного политика. Решение было найдено единогласно: по мнению пользователей, экс-президент во время заседания не просто «был не в форме», а страдал от жестокого похмелья.

«С будуна человек, бывает...» — уверенно заявил один из комментаторов. «На детокс Пете пора», — поддержал его собеседник.

Несмотря на «плохую форму» во время выступления в Раде, Петр Порошенко продолжает активно участвовать в политической жизни Украины. Незадолго до визита Зеленского в США экс-президент предположил, какие гарантии может принести Украине вступление в ЕС и НАТО.

Ранее олигарх Петр Порошенко оказался в центре скандала — политика облили зеленкой, передает НСН. По мнению самого пострадавшего, к произошедшему причастен Офис президента Украины.