Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 16:31
16:29
Происшествия
Вьетнамский суд приговорил мужчину к пяти годам заключения за распространение COVID-19
16:25
Весь мир
Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной
16:22
Армия
КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
16:22
Армия
Учения военных инженеров ВС России по разминированию местности прошли под Хабаровском
16:20
Спорт
«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
16:19
Происшествия
Адвокат брошенной оппозицией Маргариты Юдиной покинул Россию раньше нее
16:18
Общество
Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу
16:18
Экономика
ЦБ РФ объявил о рекордном объеме международных резервов
16:17
Весь мир
Марокко намерено вернуть задержанных в Ливии граждан
16:15
Общество
Мурашко оценил запасы вакцин против коронавируса в регионах России
Все новости

Дебош Порошенко в Верховной раде рассмешил украинских блогеров Klymenko Time
Политика
Дебош Порошенко в Верховной раде рассмешил украинских блогеров Klymenko Time
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

, 7 сентября. Устроенный экс-президентом Украины Петром Порошенко дебош в Верховной Раде попал на камеры и рассмешил блогеров известного проекта Klymenko Time.

Олигарх и политик попытался «наехать» на действующего главу государства Владимира Зеленского, однако получилась лишь череда глупых оговорок и конфузов, растянувшаяся на пять минут. За пять минут, в речи Порошенко, украинский лидер «превратился» в Александра Лукашенко, президент Франции Эммануель Макрон — в главу Российской Федерации Владимира Путина, а в Минске появился новый «политзаключенный».

Всего в словах предшественника Зеленского команда канала Klymenko Time насчитала шесть оговорок, две из которых — самые нелепые и постыдные, назвала «фейспалмными». Порошенко обвинил Зеленского в развале «проукраинской коалиции» бесконечными требованиями по трубопроводу «Северный поток — 2».

«Ну а то, как Порошенко пытается оседлать тему соцвыплат— это смешно и мерзко, с учетом его «успехов» в 2014-2019. В министра социальной политики этого господина!» — сатирически заметили украинские блогеры.

Простые украинцы в комментариях под публикацией попытались найти объяснение такому поведению одиозного политика. Решение было найдено единогласно: по мнению пользователей, экс-президент во время заседания не просто «был не в форме», а страдал от жестокого похмелья.

«С будуна человек, бывает...» — уверенно заявил один из комментаторов.

«На детокс Пете пора», — поддержал его собеседник.

Несмотря на «плохую форму» во время выступления в Раде, Петр Порошенко продолжает активно участвовать в политической жизни Украины. Незадолго до визита Зеленского в США экс-президент предположил, какие гарантии может принести Украине вступление в ЕС и НАТО.

Ранее олигарх Петр Порошенко оказался в центре скандала — политика облили зеленкой, передает НСН. По мнению самого пострадавшего, к произошедшему причастен Офис президента Украины.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Дебош Порошенко в Верховной раде рассмешил украинских блогеров Klymenko Time
украина порошенко зеленский скандал видео верховная рада дебош конфуз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru