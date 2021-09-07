Военные инженеры штурмовали здание условного противника на учениях под Хабаровском

Хабаровск, 7 сентября. Подразделения военных инженеров Вооруженных сил России провели стратегические боевые учения на полигоне в Хабаровской области.

Во время маневров военнослужащие отработали задачи по штурму захваченного условным противником зданию. Таким образом военные тренировали приемы ведения боя в городских условиях. Для обеспечения реалистичности действий в учениях были задействованы настоящие здания, которые подлежат сносу.

В ходе операции подразделения военных инженеров зачистили каждый из этажей строения. В спецоперации было задействовано стрелковое вооружение, шумовые гранаты, а также дымовая завеса. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей. Все условные нападавшие были уничтожены, а остальные взяты в плен.

Ранее сообщалось, что военнослужащие из семи стран прибыли в Россию для участия в маневрах «Запад-2021». Более 500 солдат Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки прибыли в полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа, отмечает RT.