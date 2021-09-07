Ушел из жизни отец Анны Нетребко

Краснодар, 7 сентября. Одна из самых популярных и талантливых оперных певиц в мире Анна Нетребко много путешествовала по миру, перемещаясь с места на место. Последнее ее место жительства — Вена, где она на данный момент проживает в своей квартире. Несмотря на расстояние и свою занятость, она не забывает родственников и каждый год приезжает в Краснодар, навещая своего отца Юрия. В его доме всегда любили собираться гости, но 7 сентября стало известно, что мужчина ушел из жизни, пишет Teleprogramma.pro. Печальное известие сообщил супруг Анны Юсиф Эйвазов. Он был очень близок с тестем и не раз приезжал к нему в гости. Артист поделился своими переживаниями, но озвучивать причину смерти родителя жены не стал.

«Когда-то в 2005 году по независящим от меня обстоятельствам я не смог проводить в последний путь своего папу… Сегодня я смог это сделать... потому что для меня ты был вместо папы и я очень сильно тебя любил. Очень больно терять любимых людей… вдвойне больнее, когда эти близкие и родные любимы не только тобой, а очень многими людьми... Порядочный, честный, невероятно теплый Юрик... Так мы друг друга называли — Юсик и Юрик», — рассказал Эйвазов.

Также он написал трогательный пост, где признается, что и ему, и Анне будет не хватать Юрия.

«Нам всем тебя будет не хватать. Теперь ты ушел к своей супруге, о которой ты со слезами на глазах помнил все эти 19 лет без нее... Теперь вы снова вместе, нам очень больно, но мы знаем, что тебе хорошо. Покойся с миром», — написал артист.

Сестра Анны, Наталья, тоже тяжело переживает утрату. В соцсети она написала грустный пост.

«Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память! Спасибо за все!» — написала она.

Друзья и поклонники оперной певицы высказали свои соболезнования Анне. Юрию было 86 лет. Он не дожил до своего дня рождения всего месяц.

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