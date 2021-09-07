Глава МИД Украины Кулеба: Киеву не нужны американские системы ПРО

Киев, 7 сентября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не нужны американские системы ПРО, так как гораздо важнее создать собственное вооружение данного типа.

В эфире телеканала ICTV дипломат отметил, что Киев уже ведет переговоры относительно приобретения соответствующих технологий. При этом он не стал уточнят, с какими именно странами идет данный диалог.

«Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ею, и мы ведем переговоры о доступе к ней», — заявил Кулеба.

Ранее министр также анонсировал поставки в Вооруженные силы Украины американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Они будут осуществляться в рамках государственной программы на сумму 60 миллионов долларов. Как сообщает RT, в украинском МИД такое сотрудничество считают сигналом для России.