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Мэр украинского города пообещал премировать первую забеременевшую после вакцинации женщину

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 16:02
Общество
Мэр украинского города пообещал премировать первую забеременевшую после вакцинации женщину
pixabay.com

Киев, 7 сентября. Власти украинского города Ивано-Франковска готовы выплатить крупную денежную премию первой женщине, сумевшей забеременеть после вакцинации от коронавируса.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал вручить премию размером в 100 тыс. гривен (около 272 тыс. рублей). Такая акция направлена на опровержение распространяющихся в стране мифов, что привившиеся люди не могут забеременеть.

Главный гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян ранее заявила, что вакцинация от COVID-19 обеспечивает защиту не только беременной женщине, но и ее плод. Так, новорожденный может получить через кровь антитела к заболеванию.

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украина беременность вакцинация
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