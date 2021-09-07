ФАН узнал, что сценограф Пугачевой Борис Краснов оставил многомиллионное наследство

Москва, 7 сентября. Известный российский художник и сценограф Борис Краснов умер в 60 лет в московском хосписе. Корреспондентам ФАН удалось выяснить, какое наследство он оставил своим родным.

Сценограф, известный по созданию образа знаменитых «Рождественских встреч» примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, умер в ночь на 7 сентября. Незадолго до смерти он попал в больницу со вторым инсультом, после которого у него было выявлено 85% поражение мозга.

Корреспондентам удалось выяснить, что наследниками Краснова стали его жена и двое детей. Им он оставил 187-метровую квартиру в Москве на Спиридоновке. Кадастровая стоимость жилья оценивается в 50 миллионов рублей, однако реальная цена в два — два с половиной раза выше.

Кроме того, после сценографа осталось два дорогих автомобиля: Mercedes С-класса и Mercedes-Benz, именуемый G-Wagen (гелендваген). Источник отмечает, что все остальное имущество Краснова было заблаговременно переписано на его наследников.

«Включая еще одну квартиру в Пресненском районе Москвы, в престижном доме 1957 года постройки. Ее площадь около 82 квадратных метров, и стоимость оценивается примерно в 35 миллионов рублей, еще один Mercedes S-класса и Jaguar», — сообщает источник ФАН.

Помимо этого списка, жена и два совершеннолетних ребенка Краснова получат доступ к счетам в банке и большому количеству патентов на разные объекты культуры.

Ранее о смерти известного художника высказался популярный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он вспомнил, как много лет назад навещал Краснова в больнице.