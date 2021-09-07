Мавританцы пожаловались на беспрецедентное подорожание продуктов и товаров

Нуакшот, 7 сентября. Мавританцы массово пожаловались на беспрецедентное подорожание наиболее покупаемых продуктов и товаров. Власти западноафриканской страны связали рост цен с влиянием последствий пандемии коронавируса на мировые рынки.

Мешок импортного риса весом 50 кг продают за 18 тысяч национальных угий (около 50 долларов или 3700 рублей), а сахара — за 9600. Кроме того, дефицит бензина привел к пробкам и очередям у единственной заправки в центре столицы, которая практически лишилась топлива.

Автовладельцы попросили президента Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани вмешаться в ситуацию и разрешить кризис. По их мнению, нет никаких оснований для такого быстрого исчезновения бензина.

Национальный лидер призвал руководителей финансового, экономического и торгового ведомств составить перечень товаров первой необходимости, чтобы проконтролировать их стоимость в соответствии с покупательской возможностью мавританцев с низкими доходами.

«В связи с ростом цен во всем мире и с учетом экономической инфляции правительство решило разработать план контроля над продажей пшеницы, нефти, риса, сахара и молока, а также поддержать кооперации», — заявила министр торговли, промышленности и туризма Мавритании.

По ее словам, власти уже предприняли ряд мер и увеличили обеспечение социально значимых программ, направив 21 миллиард угий для поддержки 620 тысяч граждан. Также выделили деньги людям с хроническими заболеваниями, утвердили пособия и создали более 20 тысяч рабочих мест.

«Цены временные и снизятся в ближайшие месяцы, когда спрос упадет и начнется сезон сбора урожая в странах-экспортерах сахара и нефти», — резюмировала министр.

Примечательно, что Бельгийское экспортное кредитное агентство положительно оценило перспективы Мавритании. Европейские страховщики считают, что высокие поступления от продажи сырьевых товаров и приток капитала поддержали бюджетное равновесие страны во время кризиса.

При этом воздействие Covid-19, социально-политическая напряженность, угрозы безопасности и климатические изменения остаются основными рисками, с которыми сталкивается западноафриканская страна.

Ранее оппозиция Мавритании заявляла о приближающемся расколе государства, поскольку между представителями власти нет диалога, а президент настоял исключительно на консультациях, чем дискредитировал усилия политических партий.